Analitičar kod Mojmire raskrinkao Putina i Trumpa: 'Bolje je djelovati kao Europa, obit će im se o glavu'

TONČI TADIĆ /

"Europa propada", tako na naš kontinent gleda Donald Trump. Američki predsjednik dao je intervju za Politico u kojem je najveći prostor posvetio kritici Europe. Trump kaže da europske države ne rade dobar posao ni u ratu ni u vođenju politika, da previše pričaju, a premalo proizvode, i da im je imigracijska politika katastrofa.

Istovremeno, kaže da bi volio vidjeti snažnu Europu, ali uz radikalne promjene, prije svega deportacije. Ne treba čuditi da je u Strategiji nacionalne sigurnosti Trumpova administracija najavila podršku europskoj desnici koja razmišlja na Trumpovoj liniji i želi da on spasi Europu.

"Uf, to je gadna stvar. Gledajte, Europa mora biti vrlo oprezna. Treba učiniti puno stvari koje i mi želimo da bi Europa ostala Europa. Ona zasad ide u lošem smjeru. To je loše, vrlo loše za ljude. Ne želimo da se Europa toliko promijeni. Idete u nekim vrlo lošim smjerovima", kaže Trump.

O Trumpovoj politici prema Europi, Putinu i Ukrajini, ali i o nuklearnoj prijetnji u RTL Direktu Mojmire Pastorčić govorio je nuklearni fizičar i analitičar Tonči Tadić. Pogledajte razgovor u prilogu.