Platformama prijete ogromne novčane kazne ako ne ukinu profile mlađima od 16: Iznos je šokirao mnoge

STROGE ZABRANE /

Počelo je. Australija je od danas prva zemlja koja je uvela stroge zabrane korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina.

Krenulo je i odvikavanje tinejdžera od načina komunikacije s kojom su odrasli, a novčane kazne slijede platformama koje ne blokiraju takve korisnike.

Velik dio slobodnog vremena učenici u Hrvatskoj provode upravo na društvenim mrežama. Zato nisu oduševljeni zabranom da djeca mlađa od 16 godina u Australiji ne smiju imati društvene mreže.

Platformama, koje ne ukinu profile mlađima od 16 prijete u Australiji prijete i drakonske kazne. Čak do 30 milijuna dolara!

