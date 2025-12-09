Platformama prijete ogromne novčane kazne ako ne ukinu profile mlađima od 16: Iznos je šokirao mnoge

SVE JAČE KONTROLE /
Hrvatske granice čuva 467 novih automobila, pogledajte moćni vozni park policije!
Počelo je. Australija je od danas prva zemlja koja je uvela stroge zabrane korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina.
Krenulo je i odvikavanje tinejdžera od načina komunikacije s kojom su odrasli, a novčane kazne slijede platformama koje ne blokiraju takve korisnike.
Velik dio slobodnog vremena učenici u Hrvatskoj provode upravo na društvenim mrežama. Zato nisu oduševljeni zabranom da djeca mlađa od 16 godina u Australiji ne smiju imati društvene mreže.
Platformama, koje ne ukinu profile mlađima od 16 prijete u Australiji prijete i drakonske kazne. Čak do 30 milijuna dolara!
Više pogledajte u prilogu Dragane Eterović.