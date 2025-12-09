Stroge zabrane korištenja društvenih mreža mlađima od 16: 'Odgovornost je na roditeljima'

Počelo je. Australija je od danas prva zemlja koja je uvela stroge zabrane korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina.

Krenulo je i odvikavanje tinejdžera od načina komunikacije s kojom su odrasli, a novčane kazne slijede platformama koje ne blokiraju korisnike mlađe od 16. Treba li se i Hrvatska povesti za takvim modelom?

Kod nas roditeljska ograničenja

Velik dio slobodnog vremena učenici provode upravo na društvenim mrežama. Zato nisu oduševljeni zabranom da djeca mlađa od 16 godina u Australiji ne smiju imati društvene mreže. Priznaju da njihovo vrijeme i sadržaje koje gledaju na mrežama ograničavaju roditelji.

"Osobno ne bi htjela da to uvedu kod nas 16 mi je malo puno, možda 13. Mislim da je bolje da se ograniči to i da djeca znaju što treba ne treba, što ne treba, ovako nekako gube komunikaciju i šale s društvom", rekla je Nina Slavić, učenica osmog razreda OŠ Bol iz Splita.

"Imam zabranu. Moram, ja mislim, da imam tri sata na društvenim mrežama i ograničenje za sve loše sadržaje", podijelila je Lucijana Čvrljak, učenica osmog razreda OŠ Bol iz Splita.

Djecu od početka treba educirati

Treba biti u korak s tehnologijom, ali djecu već u najranijoj dobi treba educirati, tako smatraju u ovoj splitskoj školi.

"To stvarno treba sjesti i dobro promisliti i vidjeti na koje načine raditi. Sinkronizirano i roditelji i učitelji i škola i svi sustavi da djeca shvaćaju gdje su ti okviri sudjelovanja na društvenim mrežama", objasnio je Davor Bučević, ravnatelj OŠ Bol iz Splita.

"Što se tiče samih zabrana smatram da je to inače krajnje mjere, ako ne postoje neki drukčiji načini i mehanizmi naravno da je i to dobrodošao model", izjavila je Maja Jerković, učiteljica razredne nastave OŠ Bol. Dobna granica za otvaranje profila za većinu društvenih mreža je 13 godina, no to se slabo kontrolira.

Foto: Screenshot/rtldanas

Odgovornost je na roditeljima

"Neke društvene mreže imaju ta ograničenja da ispod 13 godina ne možete otvoriti svoj profil. Međutim iz prakse znam da roditelji jako često to rade. Onda je tu pitanje odgovornosti kažem nas kao roditelji da znamo kako o utječe na razvoj dječjeg mozga i na razvoj djece općenito", kaže Žana Pavlović, psihologija za djecu i mlade.

“Jedini način za poštivanje propisanih dobnih granica za upotrebu društvenih mreža limitiranih dobi jest provjera identiteta korisnika. Na razini EU već se neko vrijeme raspravlja se o različitim načinima utvrđivanja identiteta, a samim tim i dobi korisnika, ali uz poštivanje i zaštitu osobnih podataka", izjavili su iz Ministarstva obrazovanja, ali nisu konkretno odgovoriti razmišljaju li i kod nas o zabranama.

Drastične novčane kazne

Platformama, koje ne ukinu profile mlađima od 16 prijete u Australiji prijete i drakonske kazne. Čak do 30 milijuna dolara!

"Svakako treba razmisliti o tome da novčane kazne budu odgovarajuće, jer kod nas to prođe ispod radara ispod kazne", nadodala je Pavlović.

Australija je prva zemlja koja je uvela zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina, a moguće je da će ih uskoro slijediti Danska i Malezija.