NJEGOVA NAJGLASNIJA PODRŠKA /

I sama se bavila sportom: Ova ljepotica je osvojila srce našeg rukometnog kapetana

I sama se bavila sportom: Ova ljepotica je osvojila srce našeg rukometnog kapetana
Foto: Dejan Rakita/pixsell/pixsell

Miriam, koja se prije udaje za Ivana prezivala Rath, bivša je sportašica koja dolazi iz Graza. Godinama je igrala odbojku, no zbog ozljede je morala prekinuti svoju sportsku karijeru

30.12.2025.
15:18
Hot.hr
Dejan Rakita/pixsell/pixsell
Ostala su samo dva tjedna do početka rukometne groznice, a pred našim reprezentativcima novo je natjecanje na kojem će pokazati da s pravom nose titulu jedne od najboljih reprezentacija. 

Na predstojećem Europskom prvenstvu hrvatsku rukometnu reprezentaciju će predvoditi kapetan Ivan Martinović (27), koji je tu titulu naslijedio od legendarnog Domagoja Duvnjaka početkom ove godine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli IM5 (@ivanmartinovic_5)

I premda je pred Ivanom velika odgovornost, najveću podršku i vjetar u leđa zasigurno mu daje njegova supruga Miriam koja je i sama svojedobno bila profesionalna sportašica. 

Zajedno od 2017. godine

Naime, iako svoju ljubav nikad nisu pretjerano eksponirali u medijima, poznato je kako je par u vezi od 2017. godine. Krajem 2023. godine su se zaručili, a vjenčali su se sredinom lipnja prošle godine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli IM5 (@ivanmartinovic_5)

Miriam, koja se prije udaje za Ivana prezivala Rath, bivša je sportašica koja dolazi iz Graza. Godinama je igrala odbojku, no zbog ozljede je morala prekinuti svoju sportsku karijeru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli IM5 (@ivanmartinovic_5)

Rado dijele zajedničke trenutke 

O njezinom privatnom životu ne zna se puno, međutim na Instagram profilima para mogu se vidjeti brojne zajedničke fotografije s različitih lokacija. Tako su u prosincu odlučili posjetiti bajkovitu Finsku odakle su se javili zadivljujućim fotografijama snježne idile i polarne svjetlosti. 

 

Europsko rukometno prvenstvo pratite od 15. siječnja na RTL-u i platformi Voyo!

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Kako smo zaboravili na gubu? Skorin: 'Očita stihija, vlada kaos'

Ivan Martinović
