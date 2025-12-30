I sama se bavila sportom: Ova ljepotica je osvojila srce našeg rukometnog kapetana

Ostala su samo dva tjedna do početka rukometne groznice, a pred našim reprezentativcima novo je natjecanje na kojem će pokazati da s pravom nose titulu jedne od najboljih reprezentacija.

Na predstojećem Europskom prvenstvu hrvatsku rukometnu reprezentaciju će predvoditi kapetan Ivan Martinović (27), koji je tu titulu naslijedio od legendarnog Domagoja Duvnjaka početkom ove godine.

I premda je pred Ivanom velika odgovornost, najveću podršku i vjetar u leđa zasigurno mu daje njegova supruga Miriam koja je i sama svojedobno bila profesionalna sportašica.

Zajedno od 2017. godine

Naime, iako svoju ljubav nikad nisu pretjerano eksponirali u medijima, poznato je kako je par u vezi od 2017. godine. Krajem 2023. godine su se zaručili, a vjenčali su se sredinom lipnja prošle godine.

Miriam, koja se prije udaje za Ivana prezivala Rath, bivša je sportašica koja dolazi iz Graza. Godinama je igrala odbojku, no zbog ozljede je morala prekinuti svoju sportsku karijeru.

Rado dijele zajedničke trenutke

O njezinom privatnom životu ne zna se puno, međutim na Instagram profilima para mogu se vidjeti brojne zajedničke fotografije s različitih lokacija. Tako su u prosincu odlučili posjetiti bajkovitu Finsku odakle su se javili zadivljujućim fotografijama snježne idile i polarne svjetlosti.

