Šokantne vijesti za 1,6 milijuna Hrvata: Drastično poskupljenje dobilo zeleno svjetlo

Police dopunskog zdravstvenog osiguranja poskupljuju od 1. veljače iduće godine, objavljeno je na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću, Upravno vijeće HZZO-a utvrdilo je novu cijenu police dopunskog zdravstvenog osiguranja – 180,00 eura godišnje, odnosno 15,00 eura mjesečno.

„Navedena odluka počet će se primjenjivati od 1. veljače 2026. godine i to na sve trenutno važeće, kao i na novougovorene police“, objavio je HZZO.

Riječ je o poskupljenju od čak 61 posto, odnosno 68,51 eura na godišnjoj razini, a promjena se odnosi na oko 1,6 milijuna građana. Oko pola milijuna građana oslobođeno je plaćanja.

Poskupljenje nakon 10 godina

Podsjetimo, riječ je o prvom povećanju cijene police nakon više od deset godina. Posljednja izmjena bila je 2013. godine, a od tada je cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a iznosila 9,29 eura mjesečno.

U obrazloženju prijedloga HZZO je naveo kako je praćenje korištenja zdravstvenih usluga tijekom proteklih godina pokazalo značajan rast ukupnih troškova zdravstvene zaštite.

„Poskupljenje ugradbenih i potrošnih medicinskih materijala, povećanje plaća u zdravstvenom sustavu te opći rast cijena u svim segmentima života stvorili su pritisak na financijsku održivost postojećeg modela.“

