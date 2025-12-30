FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOTOVO JE /

Šokantne vijesti za 1,6 milijuna Hrvata: Drastično poskupljenje dobilo zeleno svjetlo

Šokantne vijesti za 1,6 milijuna Hrvata: Drastično poskupljenje dobilo zeleno svjetlo
×
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Promjena cijene nastupit će početkom godine, objavili su i cijene

30.12.2025.
15:16
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Emica Elvedji/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Police dopunskog zdravstvenog osiguranja poskupljuju od 1. veljače iduće godine, objavljeno je na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću, Upravno vijeće HZZO-a utvrdilo je novu cijenu police dopunskog zdravstvenog osiguranja – 180,00 eura godišnje, odnosno 15,00 eura mjesečno.

„Navedena odluka počet će se primjenjivati od 1. veljače 2026. godine i to na sve trenutno važeće, kao i na novougovorene police“, objavio je HZZO.

Riječ je o poskupljenju od čak 61 posto, odnosno 68,51 eura na godišnjoj razini, a promjena se odnosi na oko 1,6 milijuna građana. Oko pola milijuna građana oslobođeno je plaćanja.

Poskupljenje nakon 10 godina

Podsjetimo, riječ je o prvom povećanju cijene police nakon više od deset godina. Posljednja izmjena bila je 2013. godine, a od tada je cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a iznosila 9,29 eura mjesečno.

U obrazloženju prijedloga HZZO je naveo kako je praćenje korištenja zdravstvenih usluga tijekom proteklih godina pokazalo značajan rast ukupnih troškova zdravstvene zaštite.

„Poskupljenje ugradbenih i potrošnih medicinskih materijala, povećanje plaća u zdravstvenom sustavu te opći rast cijena u svim segmentima života stvorili su pritisak na financijsku održivost postojećeg modela.“

POGLEDAJTE VIDEO Plenković otkrio planove Vlade za iduću godinu: 'Borit ćemo se za veći standard građana'

Zdravstveno OsiguranjeZdravstvena SkrbHzzoPoskupljenje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GOTOVO JE /
Šokantne vijesti za 1,6 milijuna Hrvata: Drastično poskupljenje dobilo zeleno svjetlo