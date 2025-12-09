Anušić za RTL Danas komentirao veliku nabavu oružja: Otkrio kako će Hrvatska vratiti dug

Premijer Andrej Plenković i hrvatska delegacija nastavljaju europsku turneju s ciljem jačanja oružanih snaga - iz Francuske stigli su u Njemačku. Nakon što su potpisani ugovori za nabavu haubica Cezar, i opremu Rafala - sada se ide i po najbolji svjetski tenk Leopard.

O svemu smo razgovarali s ministrom obrane, Ivanom Anušićem.

Nabavljamo francuske haubice, već imamo 12 njemačkih, što s njima?

One i dalje ostaju u službi naših Oružanih snaga, nadograđujemo našu artiljeriju, naše haubice 155 milimetara, ključno je da su obje haubice 155 milimetara - koriste isto streljivo. Određene specifičnosti haubica Panzer i haubica Cezar su kompatibilne s našim strategijama i Oružanim snagama i dalje će ostati u službi, kao što će možda biti nekakve dalje opreme koje će se možda preklapati u smislu efikasnosti, ali od različitih proizvođača.

Jučer ste govorili da je Cezar ipak napredniji od Panzera.

Cezar haubice koje mi u ovom trenutku uzimamo, one su sada modernizirane i najnoviji model je upravo završen i bit će isporučen francuskim oružanim snagama. Te Cezare ćemo mi dobiti Panzer haubice su kupljene prije nekih desetak godina, čini mi se, naravno da su Cezar haubice modernije.

Bila je ideja modernizirati te Panzer haubice. Njima uskoro ističu resursi?

Nije, ne. Njih treba modernizirati, njih treba pripremati. Svako oružje koje su kupuje nakon deset godina treba određeni upgrade, treba određeni servis napraviti.

Je li onda cilj njihova modernizacija?

Da da, one ostaju u našoj službi. Sve ono što treba s njima napraviti - dograditi ih i modernizirati, to će se napraviti i one će zajedno s Cezarima biti u sastavu naših Oružanih snaga i biti korištene kao haubice 155 milimetara.

Razmišlja li se o kupnji još Panzera da se izjednači njihov broj s Cezarima?

Ne, ne, ne...

Novo se oružje financira iz SAFE programa, ali se opet radi o kreditu kojeg će Hrvatska skupo plaćati. Imamo li mi novca za to?

Prvo trebamo reći da se Oružane snage RH nisu od 2000. godine praktički modernizirale, ako izuzmemo Rafale i početak modernizacije koji je krenuo njihovom nabavkom. Bitno je naglasiti da kada dugo godina ne investirate i ne ulažete u obrambene i oružane sustave, onda imate problem da morate kupovati praktički sve - od mornarice do kopnene vojske i zrakoplovstva. Kada govorimo o novcima, Hrvatska se zadužila putem SAFE-a kao i sve države EU. Mi smo uzeli jedno od manjih zaduženja. Ono što je bitno reći, ne zna se još kako i na koji način će se novac vraćati, bit će odgoda koja će trajati 20-30 godina s minimalnom fiksnom kamatom, ali postoje ideje da taj SAFE program budu u potpunosti bespovratna sredstva koja će pripremiti oružane snage Europske unije na višu i kvalitetniju razinu. Znači, postoji mogućnost da se to čak neće morati ni vraćati. Kao takav ne ide u deficit državni, tako da je taj kredit izuzetno povoljan i dobrodošao za nas.