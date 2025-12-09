U Francusku po haubice, a u njemačku po tenkove: 'Svi su pomahnitali za naoružanjem'

PITALI SMO VAS /

Premijer Andrej Plenković i hrvatska delegacija završili su svoj posjet Francuskoj. Nakon potpisanih ugovora za nabavu samohodnih haubica Caesar, i dodatne opreme za Rafale, francuski predsjednik Emmanuel Macron priredio je sinoć svečanu večeru, gdje su im se pridružile i supruge Ana Maslač Plenković i Brigitte Macron. Premijer se danas susreo s glavnim tajnikom Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj čiji bi član Hrvatska trebala postati iduće godine. Hrvatska delegacija večeras stiže u Njemačku.

