Pitali smo vas nedostaje li vam snijeg u prosincu, ovo su vaši odgovori

KAO NEKAD /

Baš na današnji dan prije 13 godina Zagreb je doživio potpuni kolaps jer je bio zatrpan snijegom. Podsjetimo, takva scena nije viđena još od 1955. godine, grad je bio doslovno paraliziran. Na Griču je tog 8. prosinca do kraja dana izmjereno nevjerojatnih 45 centimetara snježnog pokrivača. Ceste i pločnici nestali su pod snježnim nanosima, promet se gotovo potpuno ugasio - tramvaji i autobusi nisu vozili, a nekoliko ZET-ovih tramvaja bilo je toliko oštećeno u snijegu da su povučeni u spremišta.

Ljudi su bili zarobljeni u kolonama, a zatvorena je bila i zračna luka, dok su ralice bezuspješno pokušavale svladati bijelu mećavu.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Nedostaje li vam snijeg u prosincu?"