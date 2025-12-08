Scene kakve ne želimo gledati: Paragvajke ostale ležati nakon sudara, hrvatska klupa u nevjerici

uznemirujuće /

U utakmici 3. kola President Cupa dogodila se scena koju svi u rukometu nastoje izbjeći, težak sudar dviju paragvajskih suigračica. Situacija se razvila tijekom brze hrvatske kontre, kada je Bešen bacila loptu prema Burić. Paragvajska vratarka istrčala je kako bi presjekla dodavanje, dok je njezina suigračica, fokusirana na putanju lopte, u punom trku naišla na nju.

Nespretni, ali siloviti sudar završio je tako da su obje igračice ostale ležati na parketu. Posebno je zabrinuo trenutak u kojem je paragvajska igračica dodatno udarila glavom u pod. Liječnička služba odmah je ušla na teren kako bi pružila pomoć, a utakmica je nakratko bila prekinuta.