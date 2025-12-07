U velikoj pobjedi Crne Gore nad Srbijom, junakinja utakmice bila je golmanica rođena u Obali Bjelokosti

U petom kolu grupe 2 druge faze Svjetskog prvenstva crnogorske rukometašice slavile su nad reprezentativkama Srbije i plasirale se među najboljih osam.

Utakmica je završila 33:17, a ovom su pobjedom Crnogorke nanijele jedan od najtežih poraza u povijesti reprezentacije Srbije i izbacile ih s turnira. Crnoj Gori dodatno je išao na ruku trijumf Njemačke nad Španjolskom (29:25), pa je kao drugoplasirana reprezentacija u grupi ovom pobjedom osigurala prolazak među osam najboljih. Srbija će prvenstvo završiti između 9. i 12. mjesta, a konačan plasman bit će poznat nakon što se odigraju sve utakmice druge grupne faze. Zanimljivo je kako je apsolutna heroina ove utakmice bila golmanica Armel Atingre. Rođena u Obali Bjelokosti, od 2024. nastupa za reprezentaciju Crne Gore, a to se pokazalo kao pun pogodak – barem kada je riječ o utakmici protiv Srbije, u kojoj je Atingre briljirala, upisavši čak 18 obrana.

Dodajemo da je Mate Pletikosić rođena u Sinju dodala sedam golova za reprezentaciju Crne Gore.

