FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KUHA SE, KUHA... /

Rastu napetosti, Kina dobila ozbiljno upozorenje: 'Zaustavite neodgovorne provokacije!'

Vježbe su započele 11 dana nakon što su SAD najavile prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11,1 milijardi dolara, što je najveći paket oružja za otok ikada

29.12.2025.
7:59
Hina
Cheng Yu-chen/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kina je u ponedjeljak objavila da će ovaj tjedan održati velike vojne vježbe oko Tajvana, koji je odmah zatražio da se zaustave "neodgovorne provokacije".

"Od 29. prosinca, Zapovjedništvo istočnih zona (kineske vojske) rasporedit će kopnenu vojsku, mornaricu, zračne snage i raketne snage kako bi provele zajedničke vojne vježbe pod nazivom Misija Pravda 2025.", navodi se u izjavi pukovnika Shi Yija, glasnogovornika zapovjedništva.

Cilj vježbi je provjeriti borbenu spremnost i poslati poruku protiv bilo kakvih koraka prema neovisnost Tajvana.  

Šesti veliki krug vojnih vježbi od 2022.

Ovo je šesti veliki krug kineskih vojnih vježbi od 2022. godine. "Ovo (vježbe) služi kao ozbiljno upozorenje separatističkim snagama 'Neovisnost Tajvana' i vanjskim snagama koje se miješaju", dodao je Shi.

Vježbe su započele 11 dana nakon što su SAD najavile prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11,1 milijardi dolara, što je najveći paket oružja za otok ikada, što je izazvalo prosvjed kineskog ministarstva obrane i upozorenja da će vojska "poduzeti snažne mjere" kao odgovor.

Ured tajvanskog predsjednika izrazio je oštru osudu kineskih vježbi, te pozvao Peking da bude "racionalan, suzdržan i odmah prestane s neodgovornim provokacijama" kako ne bi bio onaj tko potkopava regionalni mir.

POGLEDAJTE VIDEO Amerika glasno šuti, Istok se sprema za veliku demonstraciju moći: Sve su oči uprte u Peking 

KinaTajvanVojne Vježbe
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KUHA SE, KUHA... /
Rastu napetosti, Kina dobila ozbiljno upozorenje: 'Zaustavite neodgovorne provokacije!'