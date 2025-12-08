Stižu nam stabilnije prilike: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna

TOPLIJI ZRAK /

Slijede nam stabilnije prilike i to barem do sredine mjeseca. Neće biti većih promjena, a samo malo vlage okrznut će nas sutra uz premještanje frontalnih poremećaja sjevernije od naših krajeva. Pritom nam idućih dana po visini stiže i malo topliji zrak. No, kao što to obično biva, u ovo doba godine takve okolnosti ne znače svuda i sunčane prilike. Više pogledajte u prognozi Doriana Ribarića.