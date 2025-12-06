FREEMAIL
MEĐIMURJE U CRNOM /

Potraga za ubojicom je gotova: 'Bili su dobri kao familija u kući sa djecom'

Nakon velike potrage, slovenska policija uhitila je Josipa Oršuša, osumnjičenog za ubojstvo trudnice u Murskom Središću. Uhićen je na području općine Črenšovci, na terenu su ga dočekale dvije policijske patrole, stavili mu lisice i priveli ga. Tek se čeka izručenje Hrvatskoj. Partnerica koju je teško ranio hospitalizirana je u čakovečkoj bolnici i nalazi se izvan životne opasnosti. 

Hrvatske vlasti odmah su obaviještene, a čeka se izdavanje europskog istražnog naloga i izručenje osumnjičenog. Kod Oršuša je pronađeno i oružje.

Dok je trajala potraga, u naselju Sitnice, gdje živi Oršuševa rodbina i obitelj žrtava, vladala je velika napetost. „Bojim se jako… One su mi rodbina. Obje su mi sestrične,“ ispričala je Elvira iz Sitnica. „Bojimo se, može doći s automatskom puškom. Nismo znali gdje je. Poznavali smo ga, bio nam je zet,“ rekla je Radjoka.

O njihovoj obitelji mještani govore samo najbolje. "Bili su dobri kao familija u kući sa djecom i sa svime. Šta je njemu došlo u glavu da to napravi - to ne znam. Poznavao sam ga. Dolazio je i kod mene tu. Što mu je došlo u glavu to ne znam", kazao je Josip iz Sitnica. Više doznajte u prilogu Leone Šiljeg i Ive Vukšić.

6.12.2025.
20:11
Leona ŠiljegIva Vukšić
PolicijaMursko SredišćeUbojicaSlovenska Policija
