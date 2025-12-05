Glasnogovornik policije: 'Ubojica je multi recidivist, po logici nije trebao biti na slobodi'

STRAŠAN ZLOČIN /

Policija i dalje traga za Josipom Oršušom koji je u četvrtak u Murskom Središću upucao dvije žene, od kojih je jedna preminula. Policijska akcija i dalje traje na svim razinama, vrlo dramatično i vrlo organizirano. Problem predstavlja što se romsko naselje Sitnice nalazi na jednoj tromeđi - Mađarske, Slovenije i Hrvatske.

O stravičnom ubojstvu smo razgovarali s Radovanom Gačalom, glasnogovornikom PU međimurske. Više pogledajte u prilogu Borisa Miševića.