STRAŠAN ZLOČIN /

Glasnogovornik policije: 'Ubojica je multi recidivist, po logici nije trebao biti na slobodi'

Policija i dalje traga za Josipom Oršušom koji je u četvrtak u Murskom Središću upucao dvije žene, od kojih je jedna preminula. Policijska akcija i dalje traje na svim razinama, vrlo dramatično i vrlo organizirano. Problem predstavlja što se romsko naselje Sitnice nalazi na jednoj tromeđi - Mađarske, Slovenije i Hrvatske. 

O stravičnom ubojstvu smo razgovarali s Radovanom Gačalom, glasnogovornikom PU međimurske. Više pogledajte u prilogu Borisa Miševića. 

 

 

5.12.2025.
20:51
RTL Danas
Mursko SredišćeUbojicaUbojstvoFemicid
