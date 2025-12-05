Pulska Arena postala veliko klizalište: 'Lokacija je zaista posebna'

SPEKTAKULARNI PRIZORI /

Grad Pula je svojim građanima upravo večeras darovao jedno od najljepših hrvatskih klizališta! Paljenjem lampica, uz odbrojavanje, u Areni okićenoj božićnim ukrasima otvoreno je klizalište, po lokaciji jedinstveno u Hrvatskoj! Tribine su u potpunosti zasniježene i krasi ih na desetke osvijetljenih borova. Veće je od prošlogodišnjeg, a prvi posjetitelji oduševljeni.

Iz Puli se javio idejni tvorac ovogodišnjeg pulskog Adventa u Areni Vedran Babić s kim je razgovarala voditeljica RTL-a Danas Ana Brdarić Boljat.