Solo čarolija mlade senzacije: Hrvatski rukomet s ovakvim talentom ide prema sjajnoj budućnosti

Hrvatska u svojim redovima ima iznimno važnu igračicu – 19-godišnju Tenu Petiku, koja je spektakularnim solo prodorom donijela vodstvo našem timu. U drugom dijelu utakmice upravo je ona prvo ime reprezentacije. Iako ovaj rukometni ciklus nije prošao idealno zbog brojnih ozljeda, hrvatski navijači nemaju razloga za zamjerke, jer prema kvaliteti mladih igračica poput Petike, budućnost hrvatskog ženskog rukometa izgleda vrlo svijetlo. Utakmicu Hrvatske- Urugvaj pratite putem RTL-a 2 ili VOYA, a teksutalni prijenos na portalu Net.hr