Olimpijski plamen stigao je u Italiju, sitno odbrojavamo do početka Igara

RADI SE NA MEDALJAMA /

Olimpijski plamen stigao je u Italiju, a već sutra će krenuti na put dug 12 tisuća kilometra kroz državu domaćina. Čast da upali plamen na Kvirinalskom trgu u Rimu pripala je predsjedniku Italije, Sergiju Matareli, u čijem je prisustvu bila i predsjednica međunarodnog olimpijskog odbora - Kirsty Coventry.

A mi vas sada vodimo u tvornicu u kojoj se marljivo pripremaju medalje za najbolje olimpijce i paraolimpijce. Ukupno će biti izrađeno 1146 medalja - 245 zlata, srebra i bronci za Olimpjske igre i 137 medalja za svako od postolja paraolimpijskih igara. Dvije polovice medalje predstavljaju individualnog sportaša i mrežu koja stoji iza njegova uspjeha, a čine je obitelj, tim i treneri.