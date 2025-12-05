Lando izdominirao, odmah se pojavile prve iskre i potencijalne kontroverze

Posljednji trkaći vikend sezone Formule 1 2025. godine započeo je u znaku Landa Norrisa. Vozač McLarena i vodeći u poretku vozača, postavio je najbrža vremena na oba slobodna treninga u petak, poslavši jasnu poruku svojim rivalima uoči odlučujuće utrke za naslov prvaka na stazi Yas Marina.

Savršen početak za lidera

Norris, koji u Abu Dhabi stiže s 12 bodova prednosti ispred Maxa Verstappena, pokazao je izvanrednu formu od samog početka. Na prvom treningu (FP1), koji je bio obilježen nastupima čak devet mladih vozača, bio je za samo osam tisućinki sekunde brži od Verstappena. Dominacija je bila još izraženija na drugom, večernjem treningu voženom pod reflektorima, gdje je svoju prednost povećao na uvjerljivih 0.363 sekunde.

Foto: David Davies/pa Images/profimedia

Britanac, koji lovi svoju prvu titulu i status jedanaestog britanskog prvaka svijeta, prošlogodišnji je pobjednik ove utrke, a sudeći prema prvom danu, na najboljem je putu da ponovi taj uspjeh.

Verstappen traži brzinu, Piastrijev zaostatak

Dok je Norris dominirao, njegov glavni suparnik Max Verstappen proveo je dan tražeći dodatnu brzinu. Iako je bio drugi na oba treninga, Nizozemac iz Red Bulla nije bio potpuno zadovoljan. Tijekom prvog treninga čak je putem radija prijavio da "nešto možda nije u redu s bolidom". Kasnije je izjavio kako je "prilično zadovoljan", ali je priznao da zaostatak za McLarenom postoji i da njegov tim mora pronaći još brzine preko noći.

Treći kandidat za naslov, Oscar Piastri, imao je teži dan. Australac je propustio prvi trening zbog pravila o nastupu mladih vozača, prepustivši svoj bolid Pato O'Wardu. Na drugom treningu zabilježio je tek 11. vrijeme, no izjavio je kako nije pretjerano zabrinut. Smatra da je riječ o "sitnim detaljima" i problemima s izvlačenjem maksimuma iz mekih guma u jednom krugu, ali je dodao da se bolid osjeća dobro i da je optimističan uoči kvalifikacija.

Prve iskre i potencijalne kontroverze

Vikend odluke nije mogao proći bez tenzija. Tijekom drugog treninga zabilježen je incident kada je Verstappen, prema Norrisovim riječima, ometao njegov brzi krug. "Što ovaj tip radi? Skoro sam se zabio", uzviknuo je Norris putem radija. Suci su pregledali situaciju, ali su je okarakterizirali kao nesporazum i odlučili ne pokretati daljnju istragu.

U pozadini se već govori i o mogućim timskim odredbama. Izvršni direktor McLarena, Zak Brown, potvrdio je da je momčad spremna intervenirati ako se tijekom vikenda pokaže da jedan od vozača ima znatno veće šanse za osvajanje naslova, sve u cilju sprječavanja Verstappena da osvoji svoju petu uzastopnu titulu.

Norris je napravio prvi i najvažniji korak, ali put do titule je još dug. S Verstappenom koji nikada ne odustaje i Piastrijem koji vreba iz prikrajka, subotnje kvalifikacije i nedjeljna utrka obećavaju dramu do posljednjeg zavoja.

