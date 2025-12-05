Dani odluke počeli: Šef McLarena otkriva što će povući ako se situacija zakomplicira

Ususret dramatičnoj završnici sezone Formule 1, šef McLarena Zak Brown javno je potvrdio ono o čemu se šuška tjednima, momčad je spremna posegnuti za timskim naredbama kako bi osigurala naslov prvaka i spriječila Maxa Verstappena u lovu na petu uzastopnu krunu.

McLarenovi vozači Lando Norris i Oscar Piastri uoči posljednje utrke nalaze se u iznimno tijesnoj situaciji: Norris vodi prvenstvo, Verstappen je 12 bodova iza, a Piastri samo četiri boda iza Nizozemca. I upravo zato, kaže Brown, dileme nema.

"Ako se u utrci pokaže da samo jedan od njih ima realnu šansu za naslov, jasno je da ćemo reagirati. Bilo bi suludo propustiti priliku," rekao je Brown za Sky Sports.

Iako je Norris ranije poručio kako ne bi tražio od timskog kolege da mu se makne s puta, Brown je rezolutan u borbi za titulu nema prostora za romantiku.

"Formula 1 je timski sport. Ako jedan ne može biti prvak, želim da drugi uspije. Tako razmišljamo svi u McLarenu."

Što to znači za posljednju utrku? Norris postaje svjetski prvak ako završi u top 3 Piastri mora pobijediti ili biti drugi da ostane u igri

Ako se u Abu Dhabiju razvije scenarij u kojem Piastri koči Norrisov put do naslova, McLaren će intervenirati

Momčad je već osigurala konstruktorski naslov drugi put zaredom, pa se sva pažnja sada prebacuje isključivo na povijesnu borbu za vozačku titulu.

Brown umiruje navijače: "Ne radimo ništa neobično. U svakom sportu suigrači ponekad žrtvuju sebe za tim. To je normalno."

S obzirom na to da Verstappen vreba između dva McLarena, završnica sezone mogla bi postati jedna od najnapetijih u modernoj eri.

