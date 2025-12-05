Bernie Ecclestone izabrao favorita za povijesno finale: ‘Jedan vozač je previše samouvjeren!’

Pred posljednju, povijesnu utrku sezone Formule 1, u kojoj trojica vozača ulaze u bitku za naslov, oglasio se i čovjek čije ime desetljećima definira ovaj sport, Bernie Ecclestone. Iako ima 95 godina, bivši šef F1 i dalje pomno prati zbivanja, a uoči finala jasno je rekao tko je njegov favorit.

U razgovoru za Daily Mail Sport, Ecclestone je bez dileme stao uz Maxa Verstappena, uvjeren da upravo Nizozemac ima mentalnu snagu i brzinu potrebnu za osvajanje naslova, unatoč tome što Lando Norris u Abu Dhabi dolazi s 12 bodova prednosti, dok je Oscar Piastri i dalje opasno blizu.

"I dalje vjerujem da će Max osvojiti prvenstvo. Zaslužuje to. Mislim da je najbolji vozač kojeg sam ikad vidio."

Dodao je kako je nekoć smatrao Alaina Prosta najboljim svih vremena, ali da Verstappen svojim talentom i sposobnošću vožnje pod pritiskom nadrasta čak i tu legendu.

Ecclestone nije bio nježan ni prema Norrisu:

"Lando je stvarno dobar vozač, ali je previše samouvjeren, previše vjeruje vlastitom publicitetu. Kada dođe do ključnih trenutaka, postane nervozan i ne isporuči ono što Max može."

Po njemu, upravo je to ono što bi moglo presuditi jest Verstappenov hladan karakter nasuprot Norrisovoj emocionalnosti.

Bernie je istaknuo i da je tijekom sezone primijetio kako McLaren više podržava Norrisa nego Piastrija, posebno podsjetivši na situaciju u Monzi:

"Pomogli su Landu više nego Oscaru. Mijenjali su ih nakon Landovog lošeg pitstopa. Ja to ne bih napravio loš pitstop je dio utrke."

Ipak, vjeruje da im se takva politika možda može vratiti kao prednost, no u konačnici poručuje:

"Ne možete se kladiti protiv Maxa. On je nešto posebno. Jedinstven. I nadam se da će završiti posao.

