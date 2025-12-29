FREEMAIL
Veliki udarac za reprezentaciju: Igrač koji je nokautirao našeg vratara obznanio užasne vijesti

Veliki udarac za reprezentaciju: Igrač koji je nokautirao našeg vratara obznanio užasne vijesti
Foto: Matija Habljak/pixsell

Bilo je to u studenom 2024., a zbog toga je Mandić morao propustiti Svjetsko prvenstvo 2025

29.12.2025.
13:41
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Ponajbolji srpski rukometaš Miloš Kos propustit će Europsko prvenstvo 2026. U Hrvatskoj je, nažalost, najpoznatiji po incidnetu iz svlačionice RK Zagreba kada je nokautirao vratara Mateja Mandića

Bilo je to u studenom 2024., a zbog toga je Mandić morao propustiti Svjetsko prvenstvo 2025. na kojem je Hrvatska došla do srebra. Kos je tada napustio Zagreb i potpisao za njemačkog bundesligaša Erlangen. "Vraćam se za Erlangen. Nažalost, neću moći igrati na EP. Pokušao sam se oporaviti, ali jednostavno ne ide. Imam koštanu modricu na zglobu, koja nikako da zaraste. To mi pravi problem cijele sezone. Povreda zahtjeva odmor i vježbe za stabilnost i mobilnost", rekao je Kos za Radio televiziju Republike Srpske.

Sve o Europskom rukometnom prvesntvu 2026. čitajte na portalu Net.hr.

To je ozbiljan udarac za srpsku reprezentaciju jer je Kos najbolji srpski lijevi vanjski. Osim Kosa, ranije je sa spiska otpao i Marko Milosavljević, a prva opcija na lijevom beku biti će Uroš Borzaš.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO

Srbija će na Euru igrati u vrlo teškoj skupini sa Španjolskom, Njemačkom i Austrijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Ključni trenuci utakmice u kojoj su hrvatski rukometaši pobijedili Sjevernu Makedoniju

