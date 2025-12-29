Dino Slavić, vratar hrvatske rukometne reprezentacije briljirao je protiv Sjeverne Makedonije u prvoj pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo.

Slavić je upisao 15 obrana i postao neočekivani junak Hrvatske te pokazao da uz Dominika Kuzmanovića i Mateja Mandića, reprezentacija ima još jedno pouzdano ime među vratnicama.

Sve o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kao i mnoge velike sportske priče, i Slavićeva je započela gotovo slučajno. Rukometom se počeo baviti u Matuljima, kamo je otišao na trening s prijateljima. U jednom od intervjua, otkrio je anegdotu koja mu je odredila karijeru. "Sjećam se da je trener pitao tko ne voli puno trčati i želi stati na gol. Ja sam se javio i tako je sve krenulo", prisjetio se Slavić.

Stasao uz velikane

Nakon početaka u Matuljima, gdje je imao priliku raditi s legendarnom vratarkom Ljerkom Krajnović, uslijedio je prelazak u riječki Zamet. U tom je klubu proveo ključnih osam godina, stasajući uz vratarske uzore poput Valtera Matoševića i Ivana Stevanovića, ali i Dejana Perića i Venija Loserta, koje je pratio kao dječak. U dresu Zameta godinama je bio među najboljim vratarima lige, o čemu svjedoče i brojne pojedinačne nagrade za najbolji postotak obrana. Sa Zametom je 2012. godine stigao do finala Hrvatskog kupa, a već iduće sezone osjetio je i čari igranja u EHF Kupu.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

Godine 2018. potpisao je za španjolski Ademar León. "Taj potez nije bio samo jedan veliki korak, već nekoliko njih", izjavio je Slavić, opisujući prilagodbu na novu sredinu i igranje u EHF Ligi prvaka. U Španjolskoj se profilirao kao jedan od najboljih vratara ASOBAL lige, radeći pod palicom cijenjenog trenera Manola Cadenasa i igrajući pred punim dvoranama u gradu u kojem je rukomet sport broj jedan.

Debi za reprezentaciju s 30 godina

Povratak u Hrvatsku 2021. godine, u redove PPD Zagreba, bio je novi izazov. Stigao je u klub koji je prolazio kroz teško razdoblje i veliku rekonstrukciju momčadi. Iako je u početku bio planiran kao drugi vratar, svojim je obranama i zalaganjem zaslužio povjerenje trenera i postao prvi izbor. Sa Zagrebom je osvojio dvije uzastopne dvostruke krune, prvenstvo i kup, 2022. i 2023. godine, te bio jedan od najvažnijih igrača u teškim europskim utakmicama.

Foto: Pixsell/pixsell

Iako je godinama bio na širem popisu, poziv za veliko natjecanje stigao je relativno kasno. Dino Slavić debitirao je za hrvatsku reprezentaciju tek s trideset godina, na Svjetskom prvenstvu 2023. u Poljskoj i Švedskoj. Ipak, priliku je iskoristio na najbolji mogući način.

Odlična sezona u Francuskoj

Nakon epizode u Zagrebu, od 2023. godine brani boje francuskog Limogesa. Ubrzo je postao jedan od ključnih igrača, što potvrđuje i produženje ugovora do ljeta 2026. godine. Njegove statistike su impresivne; u sezoni 2024./2025. zabilježio je čak 127 obrana u četrnaest utakmica francuskog prvenstva te sjajnih 36 % obrana u Europskoj ligi, što ga je svrstalo među tri najbolja vratara natjecanja.

Izvan terena, Dino Slavić je miran i obiteljski čovjek. Njegov raspored je, kako sam kaže, prilično surov, pa nema puno slobodnog vremena. Kada ga uhvati, najradije ga provodi u rodnoj Rijeci s obitelji i suprugom, koja mu je najveća podrška. Opušta se uz PlayStation i Netflix ili u druženju sa suigračima.

POGLEDAJTE VIDEO: Ključni trenuci utakmice u kojoj su hrvatski rukometaši pobijedili Sjevernu Makedoniju