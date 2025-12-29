Legenda je jasna: 'Slavić mora ići na Euro, a jedan debitant igra kao da ima 50 nastupa'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u pomlađenom i eksperimentalnom sastavu svladala je u Žatiki Sjevernu Makedoniju 26-23, a pobjeda je ponudila izborniku Daguru Sigurdssonu nekoliko slatkih briga uoči nadolazećeg Europskog prvenstva 2026. U stručnom komentaru za Net.hr, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine i rukometni menadžer Senjanin Maglajlija ističe ključne pojedince i naglašava kako Hrvatska, unatoč neiskustvu u ovom sastavu, ima jaču individualnu kvalitetu i svjetliju budućnost od Sjeverne Makedonije.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

Mlada Hrvatska nadjačala iskusnije Makedonce

Iako je hrvatska momčad zaigrala u sastavu koji nikada prije nije nastupio zajedno, s mnogo debitanata i mladih igrača, prikazana je u nedjelju zavidna razina borbenosti i kvalitete. Maglajlija ističe kako je upravo to presudilo protiv iskusnije makedonske ekipe, koja je uoči susreta čak slovila i za favorita.

"Momci su se borili do svojih krajnjih mogućnosti i ta neka individualna kvaliteta je presudila", započeo je Maglajlija, dodavši kako su mladi dečki odigrali briljantno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Makedonija je za nijansu iskusnija, bili su favoriti, gro ekipe dugo igra zajedno. Međutim, kad idemo na individualnu kvalitetu, Hrvatska ima jaču individualnu kvalitetu, što znači i jaču budućnost. To je bila ta prevaga, uz domaći teren."

Ja mislim da se Dino Slavić svojim sjajnim obranama i stabilnošću nametnuo. Ako izbornik bude vodio tri golmana na prvenstvo, onda bi on morao ići. Senjanin Maglajlija za Net.hr.

Prema njegovim riječima, u kratkom vremenu za pripremu nije se moglo očekivati čudo od uigranosti, pa se mnogo toga svelo na individualne bljeskove.

"Imamo tu tri-četiri igrača koji su odigrali na svojoj razini, što se i očekivalo i to je presudilo", zaključio je.

Neočekivani junaci koji kucaju na vrata Eura

Posebne pohvale Maglajlija je uputio dvojici igrača koji su se istaknuli kao potencijalni aduti za Europsko prvenstvo, vrataru Dini Slaviću i Leonu Ljevaru, igraču koji je odigrao tek tri utakmice za Hrvatsku i postigao 17 golova kombinirano.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

U prve dvije utakmice protiv Švicarske krajem listopada i početkom studenog, Ljevar je zabio kombinurano 11 golova. Slavić je pak s petnaest obrana bio ključna figura pobjede, održavajući razliku i dajući sigurnost mlađim suigračima.

"Slavić je iskusni golman koji dugo godina radi dobro i on je u svakom slučaju opravdao svoje ime i poziv u reprezentaciju", kazao je Maglajlija. Njegova uloga bila je presudna, pogotovo u ključnim trenucima kada je trebalo zaustaviti nalete Makedonaca.

Uz iskusnog vratara, oduševio je i mladi Luka Ljevar, koji je pokazao zrelost veterana i koji bi mogao biti Sigurdssonov adut na Europskom prvenstvu.

"Taj Ljevar je već treću utakmicu u nizu čovjek, debitant koji pokazuje da je veoma lagan na šutu i povuče kad treba. Igra jako iskusno, kao da je tu već pedeset nastupa, a ne samo tri", nije štedio pohvale Maglajlija.

'Ako vodi tri golmana, Slavić mora ići'

Jedno od ključnih pitanja nakon ovakve predstave jest treba li Dino Slavić biti na konačnom popisu putnika za EP, vjerojatno kao treći vratar. Za Senjanina Maglajliju dvojbe nema. Svojom stabilnošću i sjajnim obranama, tvrdi, nametnuo se kao nezaobilazna opcija.

"Ja mislim da se svojim sjajnim obranama i stabilnošću nametnuo. Ako izbornik bude vodio tri golmana na prvenstvo, onda bi on morao ići", jasan je Maglajlija.

Foto: Sasa Miljevic/pixsell

"Stari, iskusni golman, brani meni čovjek odlično. Apsolutno je zaslužio mjesto", dodaje Maglajlija.

Slatke brige za izbornika uoči prvenstva

Ova utakmica poslužila je primarnom cilju, a to je da izbornik dobije uvid u širi roster igrača na koje može računati. Maglajlija smatra kako je Perkovac dobio odgovore koje je tražio i da iz ove ekipe može povući nekoliko vrlo korisnih igrača za prvenstvo.

"Znamo da mu ovo služi da vidi taj širi roster, od petnaest sigurnih igrača pa do trideset pet. Ja mislim da tu ima četiri-pet igrača koji će popuniti konačni popis", procjenjuje on.

"Sigurno će trebati iz ove reprezentacije najmanje dva beka, srednjeg i lijevog vanjskog, a tu je i pivot. Cilj je bio odigrati ovu utakmicu, dobiti širu sliku i vidjeti tko može popuniti mjesta koja su otvorena. Mislim da je Sigurdsson to i dobio".

Pravi testovi tek slijede, prije svega dvije utakmice protiv Njemačke, koje će poslužiti za dodatno uigravanje i brušenje forme. No, pobjeda protiv Sjeverne Makedonije pokazala je da Hrvatska ima dubinu i mlade snage spremne preuzeti odgovornost, što ulijeva optimizam uoči velikog natjecanja koje je pred vratima.

POGLEDAJTE VIDEO: Potez prvog dijela: Slavić fenomenalnom dvostrukom obranom zapečatio Hrvatska vrata