Završnica kakvu F1 rijetko pamti: Hoće li se ponoviti scenariji iz najluđih sezona?

Ovog vikenda Formula 1 ulazi u jednu od najnapetijih završnica moderne ere. Lando Norris, Oscar Piastri i Max Verstappen, trojica vozača koja su izkulminirala tri različite priče, ali samo jedan će ove nedjelje podići naslov najboljeg. Verstappen je nevjerojatnim nizom rezultata ponovno došao u borbu za krunu, iako je još krajem kolovoza zaostajao više od 100 bodova za McLarenovim dvojcem.

Takva trostruka borba za naslov posljednji put viđena je vrlo rijetko, a povijest F1 pamti samo nekoliko sezona koje su po dramatičnosti dosezale ovakvu razinu. Upravo zato vrijedi se prisjetiti najvećih povijesnih obračuna koji podsjećaju na ono što nas očekuje ovog vikenda.

Formulu 1 od iduće sezone gledajte na programu RTL-a i putem platforme VOYO

Prije točno 15 godina, F1 je jedini put u svojoj povijesti dočekala finale u kojem su četvorica mogla postati prvaci: Alonso, Vettel, Webber i Hamilton. Sebastian Vettel tada je uzeo ključnu pole-position ispred Lewisa Hamiltona i Fernanda Alonsa.

Uoči starta poredak je bio ovakav: Alonso je vodio s 261 bodom, Vettel je imao 256, Webber 248, a Hamilton 240. Alonso je i bez agresivnog starta držao poziciju prvaka sve dok Red Bull nije povukao rani potez: Webber je otišao u boks već u 11. krugu, pa je Ferrari instinktivno povukao Alonsa, potez koji će se kasnije pokazati fatalnim.

Španjolac se vratio na stazu točno iza Vitalyja Petrova, koji je ranije obavio svoj ulazak u boks. U pretposljednjoj utrci ere bez DRS-a, Alonso nije uspio proći Renault, ostao je zaglavljen na sedmom mjestu, i Vettel je po prvi put te sezone, ali i karijere bio vodeći u ukupnom poretku i shodno tome postao prvak upravo u zadnjem trenutku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon toga u sezoni 2007. donijela je jedan od najpoznatijih dvoboja unutar momčadi: rookie Lewis Hamilton protiv dvostrukog prvaka Fernanda Alonsa.

Hamilton je bio veliki favorit imao je 12 bodova prednosti nad Alonsom i 17 nad Räikkönenom. No, McLaren je napravio presudnu pogrešku u Šangaju, ostavivši Hamiltona predugo na propadajućim gumama. Mladi Britanac završio je u šljunku na ulazu u boks.

U finalu sezone Hamilton je pao na 18. mjesto zbog problema s mjenjačem, a Räikkönen je izveo savršen preokret: preskočio je Massu u boksu i osvojio naslov s jednim jedinim bodom prednosti.

Sve o Formuli 1 pratite putem portala Net.hr

Postojala je i mogućnost da Hamilton naknadno postane prvak, tri momčadi bile su pod istragom zbog temperature goriva, ali FIA nije pronašla dovoljno dokaza, pa je Ferrari zadržao naslov.

Posljednju takvu bitku vidjeli smo prije 39 godina, točnije 1986 godine kaka je Formulu 1 tresla napetost kakva se rijetko viđa.

Nigel Mansell, Nelson Piquet i Alain Prost ušli su u završnicu s gotovo izjednačenim izgledima. Mansell je trebao samo drugo mjesto da potvrdi titulu.

No utrka je krenula šokantno: Rosberg je projurio u vodstvo, Prost je pritiskao Williams, a Piquet je pogriješio. Usred svega, Goodyear je objavio da gume mogu izdržati cijelu utrku bez promjene, ali to se pokazalo kobnim.

Rosbergu je delaminirala guma, a samo krug kasnije Mansellova zadnja guma eksplodirala je pri velikoj brzini. Britanac je odustao, Williams je povukao Piqueta u boks iz opreza, a Prost je iskoristio situaciju i postao prvak s manje pobjeda, ali s više drugih mjesta.

Hoće li se povijest ponoviti?

Ovogodišnja borba Norris–Piastri–Verstappen ima sve sastojke za ulazak u F1 legendu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska prvakinja u mačevanju sredila je pjevača Iron Maidena, a sada 'izaziva' kapetana Dinama