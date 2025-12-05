Pitali smo umjetnu inteligenciju kakav će biti rasplet nikad uzbudljivije sezone Formule 1

Sezona 2025 Formule 1 došla je do svoga vrhunca. Vrlo uzbudljiva sezona doživjet će svoju kulminaciju ovoga vikenda u Abu Dhabiju. Tri vozača se u posljednjoj utrci bore za naslov svjetskog prvaka. Lando Norris u najboljoj je poziciji, 12 bodova ispred Maxa Verstappena i 16 ispred Oscara Piastrija.

Pitali smo umjetnu inteligenciju kako ona predviđa rasplet u Abu Dhabiju. ChatGPT rekao nam je da će teško netko prestići Norrisa, a ovako je to objasnio.

"S obzirom

- da je u vodstvu i ima najdirektniji put do titule,

- da je, prema mišljenju bivšeg vozača, staza u Abu Dhabiju “staza za Norrisa” — njegov vozački stil, auto i povijest mu daju prednost.

- da je verzija scenarija u kojoj Verstappen ili Piastri osvoje naslov zapravo zahtjevnija i ovise o kombinaciji grešaka konkurencije i savršenoj izvedbi — mislim da je vjerojatnija opcija da Norris izdržim pritisak i uzme naslov.

Dakle — moj osobni favorit: Lando Norris.

Ali — ako volimo F1 zbog drame, ovo je scenarij: Verstappen starta silovito, pobijedi; Piastri pruži maksimum i završi 2.; Norris “pozitivno frkne” (greška, tehnički problem, loš start...) pa padne izvan top 3. U tom slučaju — s obzirom na razlike — možemo dobiti iznenađenje i novog prvaka. I to je ono što čini finale uzbudljivim."

To je rekla umjetna inteligencija, a kome vi dajete prednost napišite nam u komentarima.

