Za njima se sve žene okreću! Najzgodniji vozači Formule 1 zasjenili i svoje 'bolje polovice'

Pitanje tko je najzgodniji vozač Formule 1 staro je gotovo koliko i sam sport, a odgovor je, naravno, subjektivan. Ipak, s porastom popularnosti Formule 1, potaknutom i serijama poput Drive to Survive, vozači su postali globalne ikone čiji se svaki potez prati na stazi i izvan nje. Dok se na utrkama bore za stotinke, fanovi i razni alati umjetne inteligencije vode bitku za titulu najatraktivnijeg vozača.

Ljestvice popularnosti: Tko je na vrhu?

Iako se ukusi razlikuju, neka se imena redovito nalaze na vrhu ljestvica popularnosti. Vozač Ferrarija, Charles Leclerc, često je favorit obožavatelja zbog svoje "monegaške elegancije i prodornog pogleda". Njegov timski kolega Lewis Hamilton donio je u Maranello status modne ikone, a njegova karizma i aktivizam čine ga jednim od najprepoznatljivijih lica sporta.

Među najpopularnijima je i Carlos Sainz, sada u Williamsu, čiji su "španjolski šarm i samouvjeren stav" prepoznati i od strane umjetne inteligencije, koja ga je u jednom istraživanju proglasila najzgodnijim vozačem sezone. S druge strane, drugo AI istraživanje, temeljeno na simetriji lica, pobjedu je dodijelilo Landu Norrisu iz McLarena, čiji je "dječački šarm sazrio u samouvjerenu privlačnost".

Više od izgleda: Karizma i osobnost

Atraktivnost nije samo stvar fizičkog izgleda. Britanac George Russell ističe se svojom "profinjenošću i elokvencijom", preuzimajući ulogu lidera u Mercedesu. Pierre Gasly plijeni pažnju "francuskim šarmom i izgledom modela", dok je Alex Albon omiljen zbog svoje opuštene prirode i pristupačnosti.

Na kraju, iako se ljestvice mijenjaju, jedno je sigurno: današnja Formula 1 prepuna je karizmatičnih i talentiranih pojedinaca. Upravo ta kombinacija sportskog umijeća, stila i osobnosti ono je što ih čini zvijezdama koje privlače milijune obožavatelja diljem svijeta.