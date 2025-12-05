Cijeli svijet će gledati oktansku ludnicu! Ovo je raspored za uzbudljivo finale sezone Formule 1

Oktanska karavana Formule 1 stigla je na svoju posljednju postaju u sezoni 2025. Ovog vikenda, od 5. do 7. prosinca, staza Yas Marina u Abu Dhabiju bit će domaćin spektakularnog finala sezone. Nakon duge i iscrpljujuće sezone, vozači i timovi imaju posljednju priliku za dokazivanje pod svjetlima jedne od najmodernijih staza na svijetu. Očekuje nas vikend pun uzbuđenja, strategije i borbe za svaku stotinku.

Yas Marina – pozornica za prvake

Staza Yas Marina nije samo obično trkalište; ona je simbol glamura i tehnološke nadmoći koji prate modernu Formulu 1. Poznata po svom jedinstvenom dizajnu, utrka započinje po danu, a završava pod moćnim reflektorima, stvarajući nezaboravan vizualni doživljaj. Prolasci ispod hotela W Abu Dhabi i jedinstveni izlaz iz boksa kroz tunel samo su neki od detalja koji ovu stazu čine posebnom. Upravo ovdje odlučivat će se o konačnom poretku, a svaki zavoj i svaka ravnica bit će ključni za posljednje bodove u sezoni.

Detaljan raspored vikenda (po hrvatskom vremenu)

Kako ne biste propustili ni trenutak akcije, donosimo vam potpunu satnicu svih sesija Velike nagrade Abu Dhabija. Sva navedena vremena prilagođena su hrvatskoj vremenskoj zoni (CET) kako biste s lakoćom mogli isplanirati praćenje najbržeg oktanskog cirkusa.

Petak, 5. prosinca – Prvi testovi na stazi

Petak je tradicionalno dan za prve slobodne treninge, kada se timovi upoznaju s uvjetima na stazi, testiraju nove komponente i prikupljaju ključne podatke za ostatak vikenda.

Prvi slobodni trening: 10:30 – 11:30

Drugi slobodni trening: 14:00 – 15:00

Drugi trening posebno je važan jer se održava u sumrak, u uvjetima koji su najsličniji onima koji će vozače dočekati u kvalifikacijama i na utrci.

Subota, 6. prosinca – Borba za startne pozicije

Subotnji program donosi posljednja fina podešavanja bolida prije nego što krene prava borba za startne pozicije. Kvalifikacije u Abu Dhabiju uvijek su napete, jer je pretjecanje na ovoj stazi izazovno, a dobra startna pozicija od presudne je važnosti.

Treći slobodni trening: 11:30 – 12:30

Kvalifikacije: 15:00 – 16:00

Nedjelja, 7. prosinca – Veliko finale sezone

Vrhunac vikenda i cijele sezone Formule 1 je, naravno, nedjeljna utrka. Svjetla će se ugasiti u rano poslijepodne po našem vremenu, označavajući početak posljednje bitke za slavu u 2025. godini.

Utrka: 14:00

Finale sezone u Abu Dhabiju uvijek je poseban događaj. Bilo da se odlučuje o prvaku ili se vozači bore za prestiž i što bolji plasman, uzbuđenja nikada ne nedostaje. Pripremite se za vikend ispunjen brzinom, strategijom i emocijama dok se zastor spušta na još jednu nezaboravnu sezonu Formule 1. Ne propustite posljednje krugove koji će ispisati povijest.

