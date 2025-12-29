Dala mu pusu, ali izraz lica sve je rekao: Dotjerana Fani dočekala Keruma ispred zatvora

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum (65) danas je izašao iz zatvora na splitskim Bilicama, gdje je služio kaznu zbog izazivanja prometne nesreće. Pri izlasku ga je dočekala supruga Fani (41), a cijeli događaj nije prošao nezapaženo – ispred zatvora okupio se veći broj fotografa koji su zabilježili svaki trenutak.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Posebnu pažnju privukla je Fani Kerum, koja se pojavila u elegantnom izdanju. Nosila je bijeli kaput, crne hlače koje je upotpunila majicom u istoj boji, a na noge je obula ležerne krem gležnjače. Cijelu kombinaciju zaokružila je crnim šalom i sunčanim naočala ispod kojih je skrivala pogled. Supruga je dočekala s poljupcem, a par se zatim uputio prema automobilu koji ih je čekao dok je Kerum cijelo vrijeme držao ruku na Faninom ramenu.

Iako 41-godišnja Splićanka nije davala izjave, iz njezinog poprilično ozbiljnog izraza lica mnogi su zaključili da nije bila najsretnija što je u ovom blagdanskom periodu morala dolaziti po supruga u zatvor.

Vozio bez vozačke

Podsjetimo, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke osuđen je na 14 dana zatvora nakon što je 12. prosinca izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom. U nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih, no Kerum je vozio bez važeće vozačke dozvole, što je dodatno otežalo njegovu situaciju.

Cijeli slučaj izazvao je i burnu reakciju njegove supruge. Fani Kerum tada je otvoreno govorila o nezadovoljstvu situacijom, ne skrivajući ljutnju.

„Nije trebalo do toga doći, došlo je i gotovo sad… Ovo je bilo nepotrebno. Bio je bez vozačke i samim tim nije smio biti za volanom. Ima osobnog šofera na plaći koji ga vozi“, rekla je tada za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Nije skrivala ljutnju

Fani je tada priznala i koliko ju je situacija emotivno pogodila, posebno zbog obitelji.

„Kako ću se osjećat, imam troje malodobne djece i tinejdžera koji idu u školu. Ljuta sam bila prvi tren, normalno da sam podivljala momentalno, ali sad više nisam ljuta. Mislila sam da do ovoga doći neće, ali eto došlo je“, rekla je.

Na pitanje hoće li supruga posjetiti u zatvoru, tada je odgovorila da nije sigurna: „Mislim da čak i neću, ali vidit ću.“

