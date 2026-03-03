Temperature do 18 stupnjeva, ali stiže i neugodna pojava: Meteorologinja otkrila detalje

Iako je danas bilo nešto više oblaka nego tijekom vikenda, i dalje smo pod utjecajem prostrane anticiklone zbog koje nam je iznadprosječno toplo, a sutra i stabilnije i vedrije nego danas. U takvoj situaciji zimi je česta pojava magle koju smo posljednjih dana ipak više viđali na moru nego u unutrašnjosti.

UTORAK

Sutrašnje jutro bit će ipak malo svježije nego proteklih dana u kopnenim krajevima, uglavnom 2 ili 3 stupnja uz čestu sumaglica ili maglu. Na Jadranu nešto oblačnije na sjevernom i srednjem dijelu. Ujutro će još biti lokalno slabe kiše, dok će na jugu biti uglavnom suho.

U drugom dijelu dana razvedrit će se gotovo u svim krajevima, a uz više sunčanog vremena i najviša dnevna temperatura bit će viša nego danas, uglavnom između 15 i 17 Celzijevih stupnjeva i uz slab vjetar. Na istoku vrlo slično - pretežno sunčano i malo toplije. Temperature će se ovdje popeti i do 18 Celzijevih stupnjeva, a puhat će uglavnom slab, jugoistočni vjetar.

U Dalmaciji i na jugu zapuhat će umjeren jugozapadnjak. Prevladavat će sunčano i to osobito na krajnjem jugu. Prolazno više oblaka, pa i kakav pljusak, moguć je samo u zaleđu. Najviša temperatura bez većih promjena od 15 do 17 stupnjeva. Više sunca bit će i na sjevernom i srednjem dijelu, ali i u unutrašnjosti Istre. U gorskim krajevima zemlje i poslijepodne uz prolazno više oblaka moguće je malo kiše ili poneki slab pljusak.

IDUĆIH DANA

U nastavku tjedna ostaje nam toplo, osobito tijekom dana, dok će jutra biti malo svježija i to osobito za vikend. U srijedu i četvrtak mogući su rijetki slabi mjestimičnim pljuskovi. U četvrtak samo u istočnim krajevima, a osim jutarnje magle leka nas dosta sunčanog lijepog proljetnog vremena na Jadranu.

U srijedu krajem dana naoblačenje na jugu, pa će u noći na četvrtak i u četvrtak ujutro u Dalmaciji biti povremene kiše ili slabih pljuskova. No, osim toga, slijedi nam sunčano i toplo razdoblje koje će nam potrajati sve do kraja tjedna. Puhat će uglavnom slab sjeverozapadnjak jedino u petak prolazno mala bura.