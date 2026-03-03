Odvažila se kušati tarantulu i na bolan način spoznala što može uslijediti ako se loše pripremi

U svijetu u kojem se utjecaj na društvenim mrežama mjeri brojem pregleda i pratitelja, neki su spremni pomaknuti sve granice kako bi privukli pozornost publike.

Jedan od takvih pothvata izvela je i meksička influencerica Ana Karen, čiji se ekstremni gastronomski izazov pretvorio u priču upozorenja koja upravo obilazi svijet.

Njezina odluka da pojede taco s tarantulom u potrazi za viralnim hitom donijela joj je slavu, ali i bolne posljedice. Naime, ubrzo je počela osjećati trnce i utrnulost u ustima te na jednoj strani lica.

Problem nisu uzrokovali otrovni zubi tarantule, već njezine mikroskopske obrambene dlačice. Unatoč termičkoj obradi, dio tih sitnih i bodljikavih dlačica ostao je na tijelu pauka i zabio joj se u desni, u unutrašnjost obraza i sluznicu usta.

Karen ih je potom pokušala otkloniti pomoću četkice te je srećom, kako je sama rekla, uspjela je ublažiti simptome do te mjere da nije bilo potrebe za odlaskom u bolnicu.

Scena se odigrala na poznatoj tržnici Mercado de San Juan u srcu Mexico Cityja, mjestu koje je poznato po svojoj ponudi egzotičnih namirnica, od rijetkih vrsta mesa do jestivih insekata.

Taco a tarantulom platila je otprilike pedeset eura, a okus joj je čak i svidio.

"Okus je sličan čipsu od svinjske kožice, hrskavo je", izjavila je Ana Karen u videu.

Incident je, kako to često biva s takvim sadržajem, postao viralan. No, stručnjaci za pauke upozorili su da, iako se tarantule jedu u nekim kulturama, dlake mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije, dermatitis ili upale ako se ne uklone u potpunosti.

-