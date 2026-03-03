FREEMAIL
Umor ili nešto drugo? Kate Moss uhvaćena ispred hotela, paparazzo fotke obišle su svijet

Foto: affinitypicture/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Prema izjavama očevidaca, Moss je djelovala dezorijentirano i bez energije, što su strani mediji brzo protumačili kao mogući znak povratka starim porocima

3.3.2026.
9:23
Hot.hr
affinitypicture/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
Paparazzo fotografije Kate Moss (52) ispred pariškog Hotela Costes ponovno su potaknule šuškanja i nagađanja u modnim krugovima. Slavna Britanka viđena je kako se vraća u hotel vidno iscrpljena, a pojedini strani mediji odmah su otvorili pitanje – je li riječ o umoru usred napornog tjedna mode u Parizu, ili iza svega stoji nešto drugo?

Prema izjavama očevidaca, Moss je djelovala dezorijentirano i bez energije, što su strani mediji brzo protumačili kao mogući znak povratka starim porocima. Ipak, važno je naglasiti kako za takve tvrdnje nema nikakvih konkretnih dokaza, a izvori bliski manekenki navode da je riječ isključivo o iscrpljenosti zbog gustog rasporeda.

Burna prošlost pod povećalom javnosti

Nije tajna da je Kate Moss tijekom svoje karijere prolazila kroz turbulentna razdoblja. Najveći skandal izbio je sredinom 2000-ih, kada su u javnost dospjele kompromitirajuće fotografije koje su ozbiljno uzdrmale njezinu karijeru. Tada je izgubila nekoliko unosnih ugovora, a modna industrija nakratko joj je okrenula leđa. Moss se nakon toga javno ispričala i potražila pomoć, uspjevši se postupno vratiti na vrh modne scene.

Riječ je o paparazzo snimkama nastalima u londonskom glazbenom studiju, u vrijeme kada je Moss bila u vezi s kontroverznim glazbenikom Pete Doherty. Fotografije je objavio britanski tabloid Daily Mirror, a na njima se vidi kako manekenka navodno priprema bijeli prah na plastičnoj kutiji. 

''Bilo mi je zlo i bila sam ljuta jer su drogu uzimali svi koje sam poznavala. Bilo je vrlo licemjerno što su se usredotočili samo na mene i pokušali mi uzeti kćer'', rekla je svojedobno za BBC. 

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

 

