Otkazani spust iz Beaver Creeka našao je zamjensko mjesto, ali uz jednu promjenu

Današnji otkazani spust za Svjetski kup u alpskom skijanju premješten je iz Beaver Creeka u SAD-u u Val Gardenu u Italiji 18. prosinca, objavila je Međunarodna skijaška federacija (FIS).

Val Gardena će na svojoj poznatoj stazi Saslong ugostiti tri utrke - sprint-spust 18. prosinca, koji će zamijeniti utrku u Beaver Creeku, super-G 19. prosinca i tradicionalni spust u Val Gardeni 20. prosinca.

Sve o Svjetskom skijaškom kupu čitajte na portalu Net.hr.

Beaver Creek je izvorno trebao ugostiti dva spusta, u četvrtak i petak. Onaj koji je prvobitno bio planiran za četvrtak otkazan je zbog loših snježnih uvjeta u odmaralištu u Coloradu. Drugi spust potom je premješten na četvrtak, a pobijedio je švicarski skijaš Marco Odermatt.

Karavana snježnog cirkusa u Beaver Creeku nastavlja se super-G utrkom ovog petka, a završit će veleslalomom u nedjelju.

