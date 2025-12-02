FIS kaznio najbolju svjetsku skijašicu nakon velike pobjede, razlog je bizaran

Mikaela Shiffrin pobijedila je u slalomu u Copper Mountainu i time nastavila svoju dominaciju u slalomu Svjetskoga kupa te došla do svoje 104. pobjede u karijeri.

Shiffrin će se morati odreći jednog dijela svoje nagrade koja iznosi 57 tisuća švicarskih franaka. Naime, FIS je odlučio kazniti najbolju svjetsku skijašicu sa simboličnim iznosom od 999 CHF jer je kasnila na službeno izvlačenje startnih brojeva slaloma u kojem je naposljetku pobijedila.

Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema portalu Skinews , do kašnjenja je došlo jer se najuspješnija skijašica u povijesti izgubila. Svima se dogodi, a vjerujemo da Mikaelu ovo neće zaboljeti nakon velike pobjede na domaćem snijegu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kvesić junak iz Kaira: Hrvatska se kući vraća s medaljom unatoč dramatičnoj ozljedi prije SP-a