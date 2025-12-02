FIS kaznio najbolju svjetsku skijašicu nakon velike pobjede, razlog je bizaran

ŠTETA /
Ljutić se spustila i doživjela ono što svaka skijašica želi izbjeći! Popović bez druge vožnje
Shiffrin će se morati odreći jednog dijela svoje nagrade
Mikaela Shiffrin pobijedila je u slalomu u Copper Mountainu i time nastavila svoju dominaciju u slalomu Svjetskoga kupa te došla do svoje 104. pobjede u karijeri.
Shiffrin će se morati odreći jednog dijela svoje nagrade koja iznosi 57 tisuća švicarskih franaka. Naime, FIS je odlučio kazniti najbolju svjetsku skijašicu sa simboličnim iznosom od 999 CHF jer je kasnila na službeno izvlačenje startnih brojeva slaloma u kojem je naposljetku pobijedila.
