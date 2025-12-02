FREEMAIL
DOGODI SE /

FIS kaznio najbolju svjetsku skijašicu nakon velike pobjede, razlog je bizaran

FIS kaznio najbolju svjetsku skijašicu nakon velike pobjede, razlog je bizaran
Foto: Erich Schlegel/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Shiffrin će se morati odreći jednog dijela svoje nagrade

2.12.2025.
10:54
Sportski.net
Erich Schlegel/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Mikaela Shiffrin pobijedila je u slalomu u Copper Mountainu i time nastavila svoju dominaciju u slalomu Svjetskoga kupa te došla do svoje 104. pobjede u karijeri. 

Shiffrin će se morati odreći jednog dijela svoje nagrade koja iznosi 57 tisuća švicarskih franaka. Naime, FIS je odlučio kazniti najbolju svjetsku skijašicu sa simboličnim iznosom od 999 CHF jer je kasnila na službeno izvlačenje startnih brojeva slaloma u kojem je naposljetku pobijedila.

Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.

Prema portalu Skinews, do kašnjenja je došlo jer se najuspješnija skijašica u povijesti izgubila. Svima se dogodi, a vjerujemo da Mikaelu ovo neće zaboljeti nakon velike pobjede na domaćem snijegu.

Mikaela ShiffrinSkijanje Svjetski KupSvjetski Skijaski KupFis
FIS kaznio najbolju svjetsku skijašicu nakon velike pobjede, razlog je bizaran