Ljutić i Popović u akciji, Hrvatska na nogama
Tekstualni prijenos prve vožnje slaloma u Cooper Mountainu pratite od 18.00 na portalu Net.hr
UŽIVO
U Copper Mountainu se u nedjelju vozi slalom u kojem će nastupiti hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović. Ljutić, koja je u subotu u veleslalomu zauzela sedmo mjesto, startat će kao treća, dok će Popović krenuti s 24. startne pozicije.
"Staza je lijepa, na veleslalomu smo je već dobro upoznale, a mislim da mi ovaj snijeg općenito odgovara i veselim se utrci," poručila je uoči slaloma Zrinka Ljutić.
U slalomu kao vodeća ulazi Amerikanka Mikaela Shiffrin koja je, unatoč 14. mjestu u subotu, zadržala vrh ukupnog poretka sa 268 bodova. Druga je Albanka Lara Colturi s 218 bodova, treća Austrijanka Katharina Scheib sa 180, dok je Ljutić deseta sa 102 boda.
Slalom će se voziti u dvije vožnje – prva je na rasporedu u 18.00, a druga u 21.00.
