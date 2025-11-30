FREEMAIL
Ljutić i Popović u akciji, Hrvatska na nogama

Foto: Roni Rekomaa/lehtikuva/sipa Press/profimedia

Tekstualni prijenos prve vožnje slaloma u Cooper Mountainu pratite od 18.00 na portalu Net.hr

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
30.11.2025.
16:13
Roni Rekomaa/lehtikuva/sipa Press/profimedia
U Copper Mountainu se u nedjelju vozi slalom u kojem će nastupiti hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović. Ljutić, koja je u subotu u veleslalomu zauzela sedmo mjesto, startat će kao treća, dok će Popović krenuti s 24. startne pozicije.

"Staza je lijepa, na veleslalomu smo je već dobro upoznale, a mislim da mi ovaj snijeg općenito odgovara i veselim se utrci," poručila je uoči slaloma Zrinka Ljutić.

U slalomu kao vodeća ulazi Amerikanka Mikaela Shiffrin koja je, unatoč 14. mjestu u subotu, zadržala vrh ukupnog poretka sa 268 bodova. Druga je Albanka Lara Colturi s 218 bodova, treća Austrijanka Katharina Scheib sa 180, dok je Ljutić deseta sa 102 boda.

Slalom će se voziti u dvije vožnje – prva je na rasporedu u 18.00, a druga u 21.00.

Zrinka LjutićLeona PopovićSkijanje
