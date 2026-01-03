Čuda su moguća, ali treba im 20 kola: Najgora momčad Premier lige konačno pobijedila
Wolverhampton je još uvijek uvjerljivo posljednji na ljestvici i ima šest bodova manje od pretposljednjeg Burnleyja
Tek u 20. kolu engleske Premier lige nogometaši Wolverhamptona su upisali premijernu pobjedu u sezoni, na domaćem terenu su svladali West Ham s 3-0.
Wolverhampton je kompletni posao prema prvom trobodu ove sezone obavio u prvom poluvremenu kada je postigao sva tri pogotka. Već u četvrtoj minuti bilo je 1-0 nakon gola Ariasa, dok je Hwang Hee-Chan u 31. realizirao jedanaesterac za 2-0. Nova erupcija oduševljena dogodila se u 41. minuti kada je Mane pogodio za 3-0. U nastavku nije bilo golova već je Wolverhampton rutinski doplovio do prve ligaške pobjede u sezoni.
Wolverhampton je još uvijek uvjerljivo posljednji na ljestvici i ima šest bodova manje od pretposljednjeg Burnleyja. Od West Hama koji je 18. na ljestvici sada Wolverhampton ima osam bodova manje.
Brighton je također bio uspješan domaćin, svladao je Burnley s 2-0. Rutter je u 29. minuti doveo Brighton u vodstvo, dok je dodatni korak prema slavlju domaćin napravio početkom drugog dijela kada je Ayari u 47. bio strijelac za konačnih 2-0.
U prvom susretu 20. kola nogometaši Aston Ville su na domaćem terenu zasluženo s 3-1 bili bolji od Nottingham Foresta. Aston Villa je suparnika umnogome slomila krajem prvog i početkom drugog poluvremena kada je postigla dva pogotka. U prvoj minuti nadoknade prvog dijela najbolji domaći strijelac Watkins je pogodio za 1-0, dok je u 49. minuti McGinn povećao na 2-0.
Neizvjesnost se vratila nakon sat vremena igre kada je Gibbs-White smanjio na 1-2, ali bilo je to sve od gostiju u subotnjem ogledu. Svoj drugi pogodak McGinn je zabio u 73. minuti za 3-1 i potvrdu domaćeg slavlja.
Privremeno je Aston Villa stigla na drugo mjesto ljestvice. Ima tri boda manje od vodećeg Arsenala te bod više od trećeg Manchester Cityja koji ima utakmicu manje.
U nedjelju se igraju preostale utakmice ovog kola, a parovi su Leeds - Manchester United, Everton - Brentford, Fulham - Liverpool, Newcastle - Crystal Palace, Tottenham - Sunderland i Manchester City - Chelsea.
Premier liga, 20. kolo:
Brighton - Burnley 2-0 (Rutter 29, Ayari 47)
Wolverhampton - West Ham 3-0 (Arias 4, Hwang 31-11m, Mane 41)
Aston Villa - Nottingham Forest 3-1 (Watkins 45+1, McGinn 49, 73/Gibbs-White 61)
Bournemouth - Arsenal (18.30 sati)
Ljestvica:
1. Arsenal 19 14 3 2 37-12 45
2. Aston Villa 20 13 3 4 33-24 42
3. Manchester City 19 13 2 4 43-17 41
4. Liverpool 19 10 3 6 30-26 33
5. Chelsea 19 8 6 5 32-21 30
6. Manchester United 19 8 6 5 33-29 30
7. Sunderland 19 7 8 4 20-18 29
8. Brighton 20 7 7 6 30-27 28
9. Everton 19 8 4 7 20-20 28
10. Brentford 19 8 3 8 28-26 27
11. Crystal Palace 19 7 6 6 22-21 27
12. Fulham 19 8 3 8 26-27 27
13. Tottenham 19 7 5 7 27-23 26
14. Newcastle 19 7 5 7 26-24 26
15. Bournemouth 19 5 8 6 29-35 23
16. Leeds 19 5 6 8 25-32 21
17. Nottingham Forest 20 5 3 12 19-33 18
18. West Ham 20 3 5 12 21-41 14
19. Burnley 20 3 3 14 20-39 12
20. Wolverhampton 20 1 3 16 14-40 6
