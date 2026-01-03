Čuda su moguća, ali treba im 20 kola: Najgora momčad Premier lige konačno pobijedila

Tek u 20. kolu engleske Premier lige nogometaši Wolverhamptona su upisali premijernu pobjedu u sezoni, na domaćem terenu su svladali West Ham s 3-0.

Wolverhampton je kompletni posao prema prvom trobodu ove sezone obavio u prvom poluvremenu kada je postigao sva tri pogotka. Već u četvrtoj minuti bilo je 1-0 nakon gola Ariasa, dok je Hwang Hee-Chan u 31. realizirao jedanaesterac za 2-0. Nova erupcija oduševljena dogodila se u 41. minuti kada je Mane pogodio za 3-0. U nastavku nije bilo golova već je Wolverhampton rutinski doplovio do prve ligaške pobjede u sezoni.

Wolverhampton je još uvijek uvjerljivo posljednji na ljestvici i ima šest bodova manje od pretposljednjeg Burnleyja. Od West Hama koji je 18. na ljestvici sada Wolverhampton ima osam bodova manje.

Brighton je također bio uspješan domaćin, svladao je Burnley s 2-0. Rutter je u 29. minuti doveo Brighton u vodstvo, dok je dodatni korak prema slavlju domaćin napravio početkom drugog dijela kada je Ayari u 47. bio strijelac za konačnih 2-0.

U prvom susretu 20. kola nogometaši Aston Ville su na domaćem terenu zasluženo s 3-1 bili bolji od Nottingham Foresta. Aston Villa je suparnika umnogome slomila krajem prvog i početkom drugog poluvremena kada je postigla dva pogotka. U prvoj minuti nadoknade prvog dijela najbolji domaći strijelac Watkins je pogodio za 1-0, dok je u 49. minuti McGinn povećao na 2-0.

Neizvjesnost se vratila nakon sat vremena igre kada je Gibbs-White smanjio na 1-2, ali bilo je to sve od gostiju u subotnjem ogledu. Svoj drugi pogodak McGinn je zabio u 73. minuti za 3-1 i potvrdu domaćeg slavlja.

Privremeno je Aston Villa stigla na drugo mjesto ljestvice. Ima tri boda manje od vodećeg Arsenala te bod više od trećeg Manchester Cityja koji ima utakmicu manje.

U nedjelju se igraju preostale utakmice ovog kola, a parovi su Leeds - Manchester United, Everton - Brentford, Fulham - Liverpool, Newcastle - Crystal Palace, Tottenham - Sunderland i Manchester City - Chelsea.

Premier liga, 20. kolo:

Brighton - Burnley 2-0 (Rutter 29, Ayari 47)

Wolverhampton - West Ham 3-0 (Arias 4, Hwang 31-11m, Mane 41)

Aston Villa - Nottingham Forest 3-1 (Watkins 45+1, McGinn 49, 73/Gibbs-White 61)

Bournemouth - Arsenal (18.30 sati)

Ljestvica:

1. Arsenal 19 14 3 2 37-12 45

2. Aston ​Villa 20 13 3 4 33-24 42

3. Manchester ​City 19 13 2 4 43-17 41

4. Liverpool 19 10 3 6 30-26 33

5. Chelsea 19 8 6 5 32-21 30

6. Manchester ‍United 19 8 6 5 33-29 30

7. Sunderland 19 7 8 4 20-18 29

8. Brighton 20 7 7 6 30-27 28

9. Everton 19 8 4 7 20-20 28

10. Brentford 19 8 3 8 28-26 27

11. Crystal Palace 19 7 6 6 22-21 27

12. Fulham 19 8 3 8 26-27 27

13. Tottenham 19 7 5 7 27-23 26

14. Newcastle 19 7 5 7 26-24 26

15. Bournemouth 19 5 8 6 29-35 23

16. Leeds 19 5 6 8 25-32 21

17. Nottingham ‍Forest 20 5 3 12 19-33 18

18. West ​Ham 20 3 5 12 21-41 14

19. Burnley 20 3 3 14 20-39 12

20. Wolverhampton 20 1 3 16 14-40 6

