Dinamov veznjak koji se nije nametnuo ove sezone na meti je češkog kluba, stigla je ponuda

Češka Sigma Olomouc odlučila je sav svoj budžet potrošiti u Hrvatskoj. Prije nekoliko su dana kupili Fabijana Krivaka iz Lokomotive za 2,5 milijuna eura, a sada su na drugu zagrebačku adresu poslali ponudu.

Naime, Sportske novosti pišu kako su Česi ponudili 1,3 milijuna eura za Marka Soldu, Dinamova veznjaka koji se ovog ljeta vratio iz Osijeka za milijun eura, ali nije dobio previše minuta. Upisao je devet nastupa u svim natjecanjima i upisao gol i asistenciju.

SN tvrde da je moguće da Česi ponude i do dva milijuna eura, ali unatoč slabijoj minutaži, Dinamo želi zadržati Soldu u svojim redovima kao alternativu Mišiću, a niti Soldi se ne ide iz Dinama u Češku.

