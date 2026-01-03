FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RAT SE ZAKUHTAVA /

Omražena snaha uzvraća udarac: Evo kako je Nicola Peltz 'spustila' Davidu i Victoriji Beckham

Omražena snaha uzvraća udarac: Evo kako je Nicola Peltz 'spustila' Davidu i Victoriji Beckham
×
Foto: Aissaoui Nacer/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Objava je uslijedila nakon što su David i Victoria Beckham, prema navodima, prošlog mjeseca bili blokirani na Instagramu od strane sina i snahe, što je dodatno potvrdilo dubinu obiteljskog razdora

3.1.2026.
18:37
Hot.hr
Aissaoui Nacer/backgrid/backgrid Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Napetosti unutar obitelji Beckham očito ne jenjavaju ni s početkom nove godine. Supruga Brooklyna Beckhama (26), glumica i nasljednica Nicola Peltz (30), izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama objavom koju su mnogi protumačili kao jasnu poruku njegovim roditeljima, Davidu i Victoriji Beckham (51), s kojima je par navodno u ozbiljnom sukobu.

Prema pisanju stranih medija, 26-godišnji Brooklyn navodno je izjavio kako je njegov odnos s roditeljima „gotov“, a dodatno ulje na vatru dolila je Nicolina novogodišnja objava na Instagram Storyju.

 

Na fotografiji društva okupljenog na proslavi Nove godine, Nicola je napisala: „Tako sam zahvalna što novu godinu započinjem s ovim predivnim ljudima“, pritom označivši Brooklyna, svog brata Bradleyja, brata Zacha Peltza i njegovu djevojku Aislinn Carne, kao i nekoliko bliskih prijatelja. Među njima su se našli Kenya Jones, kći legendarnog Quincyja Jonesa, Alison Albright i Lovette Candice – ali nitko iz obitelji Beckham.

Neuspjeli pokušaj pomirenja

Objava je uslijedila nakon što su David (50) i Victoria (51) Beckham, prema navodima, prošlog mjeseca bili blokirani na Instagramu od strane sina i snahe, što je dodatno potvrdilo dubinu obiteljskog razdora.

Dok su Brooklyn i Nicola dočekivali Novu godinu u Floridi, uživajući u noćnom provodu i koncertu 50 Centa u poznatom klubu E11EVEN u Južnoj Floridi, David i Victoria blagdane su proveli u svom domu u Cotswoldsu. David je na društvenim mrežama dijelio obiteljske fotografije, uključujući i one iz Brooklynovih tinejdžerskih dana, uz emotivne poruke koje su mnogi protumačili kao pokušaj pomirenja.

Unatoč tome, izvori bliski obitelji tvrde da Brooklyn trenutačno ne želi obnoviti odnos s roditeljima. Ipak, navodno nije prekinuo veze sa svim članovima obitelji. „Iako su stvari između njega i roditelja završene, Brooklyn je i dalje jako vezan za svoje bake i djedove. Ljubav prema njima nikada nije nestala“, rekao je izvor za The Mirror.

Ne odustaju od sina

Tijekom blagdana su se, prema istim navodima, Davidova majka Sandra i Victorijina majka Jackie Adams pokušale javiti Brooklynu, nakon što je tijekom cijele godine izostao s važnih obiteljskih događanja, uključujući očev 50. rođendan i nedavna velika priznanja u njegovoj karijeri.

Unatoč razočaranju, David i Victoria navodno ne gube nadu. „Nikada neće odustati od pokušaja pomirenja sa sinom. On će im uvijek biti dijete i neće prestati javno pokazivati koliko im je stalo“, tvrdi izvor, dodajući kako je, unatoč brojnim uspjesima u protekloj godini, upravo narušen odnos s Brooklynom bacio sjenu na sve ostalo.

David Beckham je u novogodišnjoj objavi uz fotografiju sa sinom kratko poručio: „Volim vas sve jako“, no zasad ostaje nejasno hoće li ta poruka naići na odgovor s druge strane.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Lenny Kravitz, Sting, Nick Cave i Moby dolaze u Hrvatsku: Ovo će ljeto biti za pamćenje!

David BeckhamVictoria BeckhamBrookly BeckhamNicola Peltz
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RAT SE ZAKUHTAVA /
Omražena snaha uzvraća udarac: Evo kako je Nicola Peltz 'spustila' Davidu i Victoriji Beckham