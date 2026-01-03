Omražena snaha uzvraća udarac: Evo kako je Nicola Peltz 'spustila' Davidu i Victoriji Beckham

Napetosti unutar obitelji Beckham očito ne jenjavaju ni s početkom nove godine. Supruga Brooklyna Beckhama (26), glumica i nasljednica Nicola Peltz (30), izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama objavom koju su mnogi protumačili kao jasnu poruku njegovim roditeljima, Davidu i Victoriji Beckham (51), s kojima je par navodno u ozbiljnom sukobu.

Prema pisanju stranih medija, 26-godišnji Brooklyn navodno je izjavio kako je njegov odnos s roditeljima „gotov“, a dodatno ulje na vatru dolila je Nicolina novogodišnja objava na Instagram Storyju.

Na fotografiji društva okupljenog na proslavi Nove godine, Nicola je napisala: „Tako sam zahvalna što novu godinu započinjem s ovim predivnim ljudima“, pritom označivši Brooklyna, svog brata Bradleyja, brata Zacha Peltza i njegovu djevojku Aislinn Carne, kao i nekoliko bliskih prijatelja. Među njima su se našli Kenya Jones, kći legendarnog Quincyja Jonesa, Alison Albright i Lovette Candice – ali nitko iz obitelji Beckham.

Neuspjeli pokušaj pomirenja

Objava je uslijedila nakon što su David (50) i Victoria (51) Beckham, prema navodima, prošlog mjeseca bili blokirani na Instagramu od strane sina i snahe, što je dodatno potvrdilo dubinu obiteljskog razdora.

Dok su Brooklyn i Nicola dočekivali Novu godinu u Floridi, uživajući u noćnom provodu i koncertu 50 Centa u poznatom klubu E11EVEN u Južnoj Floridi, David i Victoria blagdane su proveli u svom domu u Cotswoldsu. David je na društvenim mrežama dijelio obiteljske fotografije, uključujući i one iz Brooklynovih tinejdžerskih dana, uz emotivne poruke koje su mnogi protumačili kao pokušaj pomirenja.

Unatoč tome, izvori bliski obitelji tvrde da Brooklyn trenutačno ne želi obnoviti odnos s roditeljima. Ipak, navodno nije prekinuo veze sa svim članovima obitelji. „Iako su stvari između njega i roditelja završene, Brooklyn je i dalje jako vezan za svoje bake i djedove. Ljubav prema njima nikada nije nestala“, rekao je izvor za The Mirror.

Ne odustaju od sina

Tijekom blagdana su se, prema istim navodima, Davidova majka Sandra i Victorijina majka Jackie Adams pokušale javiti Brooklynu, nakon što je tijekom cijele godine izostao s važnih obiteljskih događanja, uključujući očev 50. rođendan i nedavna velika priznanja u njegovoj karijeri.

Unatoč razočaranju, David i Victoria navodno ne gube nadu. „Nikada neće odustati od pokušaja pomirenja sa sinom. On će im uvijek biti dijete i neće prestati javno pokazivati koliko im je stalo“, tvrdi izvor, dodajući kako je, unatoč brojnim uspjesima u protekloj godini, upravo narušen odnos s Brooklynom bacio sjenu na sve ostalo.

David Beckham je u novogodišnjoj objavi uz fotografiju sa sinom kratko poručio: „Volim vas sve jako“, no zasad ostaje nejasno hoće li ta poruka naići na odgovor s druge strane.

