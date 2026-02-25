Christina Applegate danas je skoro prikovana za krevet: Ovo je jedina aktivnost u kojoj uživa

Popularna glumica Christina Applegate, koju su mnogi upamtili po ulozi Kelly Bundy u kultnoj humorističnoj seriji "Bračne vode", prije nekoliko je godina otkrila da boluje od multiple skleroze, bolesti koju često nazivaju bolešću s tisuću lica.

Foto: Mike Windle/Getty images/Profimedia

54-godišnja glumica kreće se uz pomoć štapa, no u najnovijoj ispovijesti otkrila je kako je gotovo prikovana za krevet.

Kako je otkrila, njezin život daleko je od holivudskih ideala i života omotanog mašnom.

Zvijezda Bračnih voda vozi kći u školu

Kroz sve teškoće, Applegate je istaknula da joj je najveća podrška upravo 15-godišnja kćer Sadie koja joj pomaže čak i kada joj je teško kretati se ili koristiti štap za hodanje. Upravo je vožnja kćeri do škole jedina aktivnost od koje glumica još uvijek ne želi odustati jer, kako tvrdi, to joj je najdraža zajednička aktivnost.

"Želim je voditi, to mi je najdraža stvar koju radim. To je jedino vrijeme koje imamo zajedno nasamo. Kažem sebi: "Samo je sigurno odvezi tamo i vrati se kući kako bi se mogla ponovo vratiti u krevet". I to je ono što učinim", navela je Applegate za People.

Ironično, ograničenost na spavaću sobu omogućila je glumici da govori bez zadrške te sa svijetom podijeli svoju priču o odrastanju i bolesti. Kako je objasnila u autobiografiji "Ti s tužnim očima" koju je nedavno napisala, multipla skleroza joj je dijagnosticirana u kolovozu 2021. godine, a riječ je o bolesti koja može uzrokovati slabost, trnce, poteškoće pri hodanju i probleme s vidom. Otada ona javno govori o svojim simptomima i bolovima - uključujući dijeljenje detalja brojnih hospitalizacija zbog infekcije bubrega i intenzivnih bolova.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako oprati donje rublje dok ste na putu? Pa stavite ga u aparat za kavu. Mooolim!?