ZNA SE I RAZLOG /

Iran obustavio pregovore sa SAD-om: 'Idemo u potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca!'

Foto: Shutterstock

Iranski dužnosnici kažu da zbog 'zločina cionističkog režima u Libanonu' neće biti nastavka dijaloga dok se ne ispune stavovi Irana i Hezbolaha

1.6.2026.
15:52
Tesa Katalinić
Iranski pregovarački tim obustavlja razmjenu poruka sa SAD-om preko posrednika zbog izraelskih napada u Libanonu, objavila je poluslužbena iranska novinska agencija Tasnim.

Kako je objavljeno u izvješću, situacija u Libanonu bila je ključna za prekid vatre, koji je "sada prekršen na svim frontama", piše Sky News.

Iranski dužnosnici kažu da zbog "zločina cionističkog režima u Libanonu" neće biti nastavka dijaloga dok se ne ispune stavovi Irana i Hezbolaha. 

Potpuna blokada Hormuškog tjesnaca

Iran je sada poduzeo korake za potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javlja Tasnim.

Teheran je prethodno dozvoljavao prolaz kroz ključne rute određenim brodovima, ali pod uvjetima koje je diktirao Iran. 

Također, kako prenosi Tasnim, tjesnac Bab al Mandeb koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom bit će blokiran od strane "fronte otpora". Iran je saveznik s militantnom skupinom Hutija u Jemenu, koji graniči s tom uskom točkom.

