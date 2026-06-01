Jakirović stigao na Maksimir: Pogledajte kako su ga dočekali u Dinamu

Bivši Dinamov junior i sin trenera Hull Cityja Sergeja Jakirovića, Leon Jakirović (18), stigao je na Maksimir kako bi preuzeo medalje za osvajanje dvostruke krune.

Mlađi Jakirović ove je zime napustio Dinamo te u transferu vrijednom 2,5 milijuna eura potpisao za Inter, nezadovoljan minutažom u zagrebačkom klubu. Očito nema "zle krvi” između Modrih i njihova bivšeg igrača, kojeg je u Plavom salonu dočekao sportski direktor Dario Dabac.

Dodajmo kako je Jakirović od dolaska u Inter upisao 16 nastupa za mladu momčad Nerazzurra.

📷 Luka Stanzl/GNK Dinamo — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 1, 2026