Jakirović stigao na Maksimir: Pogledajte kako su ga dočekali u Dinamu
Prije transfera u Inter Jakirović je za Dinamo upisao četiri nastupa
Bivši Dinamov junior i sin trenera Hull Cityja Sergeja Jakirovića, Leon Jakirović (18), stigao je na Maksimir kako bi preuzeo medalje za osvajanje dvostruke krune.
Mlađi Jakirović ove je zime napustio Dinamo te u transferu vrijednom 2,5 milijuna eura potpisao za Inter, nezadovoljan minutažom u zagrebačkom klubu. Očito nema "zle krvi” između Modrih i njihova bivšeg igrača, kojeg je u Plavom salonu dočekao sportski direktor Dario Dabac.
Dodajmo kako je Jakirović od dolaska u Inter upisao 16 nastupa za mladu momčad Nerazzurra.
