Zrinka Ljutić u akciji! Hrvatska na nogama nakon Zubčićevog podviga

Veleslalom u američkom Copper Mountainu

Nakon dviju muških utrka, na red u američkom Copper Mountainu dolaze skijašice i to s nešto drukčijim programom. U subotu navečer po hrvatskom vremenu (18.00 i 21.00), na rasporedu je drugi ženski veleslalom sezone, a u nedjelju, u ista dva termina, vozi se već treći slalom. Za razliku od Filipa Zubčića i Leone Popović, koji su na ovoj stazi do 2019. već skupljali iskustvo na utrkama niže razine (Nor-Am i FIS), Zrinka Ljutić prvi put stiže u Colorado.

Podsjetimo, Filip Zubčić u petak navečer osvojio je treće mjesto veleslaloma u Copper Mountainu. Zubčić je odlično odvezao drugu vožnju kojom je popravio plasman za čak 10 mjesta u odnosu na prvu. Time je 32-godišnji Zagrepčanin stigao do prvog pobjedničkog postolja nakon gotovo dvije godine, odnosno trećeg mjesta u Adelbodenu 6. siječnja 2024. Austrijanac Stefan Brennsteiner pobjedio je u utrci. Brennsteiner je do svoje prve pobjede u karijeri stigao sa 95 stotinki prednosti u odnosu na drugog Norvežanina Henrika Kristoffersena.

Nadamo se kako će Zrinka Ljutić u subotu navečer isto ostvariti rezultat koji će Hrvatska slaviti, isto se nadamo za Leonu Popović koja skija slalom u nedjelju. Sretno, Zrinka!

