Nakon Zubčićevog postolja, isto napada Zrinka: Evo kada starta naša skijašica

Cooper Mountain već se pokazao kao sretno mjesto za naše skijanje. U petak je Filip Zubčić došao do postolja trećim mjestom i odličnom drugom vožnjom koja mu je donijela skok od 10 mjesta.

Za vikend će skijalište u Coloradu okupirati skijašice. U nedjelju će nas u slalomu predstavljati Zrinka Ljutić i Leona Popović, ali prvo je u subotu na rasporedu veleslalom. Zrinka Ljutić bit će jedina naša predstavnica i pokušat će poboljšati učinak iz Söldena kada je bila deseta.

Zrinka kreće s brojem četiri

Zrinka je i dalje po WCSL-u u elitnoj sedmorki jer nema Federice Brignone i Lare Gut-Behrami. Zrinka je tako bila na ždrijebanju startnih brojeva i u subotnji veleslalom kreće kao četvrta. Utrku otvara Šveđanka Sara Hector.

Foto: Screenshot/fis

Početak prve vožnje je u 18 sati po našem vremenu dok je druga vožnja na rasporedu tri sata kasnije. Prvu vožnju postavlja trener austrijske reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener talijanske reprezentacije.

