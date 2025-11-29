FREEMAIL
IDEMO, ZIZI /

Nakon Zubčićevog postolja, isto napada Zrinka: Evo kada starta naša skijašica

Nakon Zubčićevog postolja, isto napada Zrinka: Evo kada starta naša skijašica
Foto: Pierre Teyssot/afp/profimedia

Za vikend će skijalište u Coloradu okupirati skijašice

29.11.2025.
9:00
Sportski.net
Pierre Teyssot/afp/profimedia
Cooper Mountain već se pokazao kao sretno mjesto za naše skijanje. U petak je Filip Zubčić došao do postolja trećim mjestom i odličnom drugom vožnjom koja mu je donijela skok od 10 mjesta.

Za vikend će skijalište u Coloradu okupirati skijašice. U nedjelju će nas u slalomu predstavljati Zrinka Ljutić i Leona Popović, ali prvo je u subotu na rasporedu veleslalom. Zrinka Ljutić bit će jedina naša predstavnica i pokušat će poboljšati učinak iz Söldena kada je bila deseta.

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

Zrinka kreće s brojem četiri

Zrinka je i dalje po WCSL-u u elitnoj sedmorki jer nema Federice Brignone i Lare Gut-Behrami. Zrinka je tako bila na ždrijebanju startnih brojeva i u subotnji veleslalom kreće kao četvrta. Utrku otvara Šveđanka Sara Hector.

Nakon Zubčićevog postolja, isto napada Zrinka: Evo kada starta naša skijašica
Foto: Screenshot/fis

Početak prve vožnje je u 18 sati po našem vremenu dok je druga vožnja na rasporedu tri sata kasnije. Prvu vožnju postavlja trener austrijske reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener talijanske reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon teškog poraza od Rumunjske, hrvatske rukometašice čekaju jednog od favorita prvenstva

Zrinka LjutićSkijanje Svjetski KupSvjetski Skijaski KupVeleslalom
