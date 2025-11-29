Zubčić oduševio trećim mjestom pa dobio posebnu čestitku: 'Brzo se vratilo poštenje'

Filip Zubčić ponovno je među najboljima. Hrvatski skijaš odradio je sjajnu vožnju u veleslalomu u američkom Copper Mountainu i završio na postolju, treći u poretku, uz odličnu drugu vožnju.

Zubo se time nakon gotovo dvije godine vratio na postolje u Svjetskom kupu i trenutačno drži šesto mjesto u poretku veleslaloma nakon dvije utrke. Zubčiću je na postolju čestitao i kolega i prijatelj, Samuel Kolega na Instagramu uz posebnu poruku.

Naime, Sami je napisao: "Brzo se vratilo poštenje iz Gurgla". Naravno, Sami se referira na prošli vikend kada je Filip ušao u cilj u slalomu Gurgla, nitko od sudaca nije vidio njegovo haklanje te je Filip sam objasnio kako bi trebalo pogledati snimku i nakon toga je diskvalificiran.

Foto: Screenshot/instagram/samuel_kolega

Bio je to iznimno fer potez našeg skijaša i vratilo mu se već šest dana kasnije. U Cooper Mountainu pokazao je skijanje iz svojih najboljih dana i došao do trećeg mjesta. Majstor!

