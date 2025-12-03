FIS gurnuo skijaše na jednu od najopasnijih staza? Austrijski as urlao na organizatore...

Skijaški tjedan u SAD-u se nastavlja, na rasporedu su u muškoj konkurenciji spust, super G i veleslalom, a već je došlo i do sukoba između timova i FIS-a. Prvo trening-spust u Beaver Creeku u utorak izazvao je žestoke rasprave, ne zbog rezultata, nego zbog uvjeta u kojima je održan.

Švicarska može biti zadovoljna ako se gleda samo na poredak: Marco Odermatt (28) bio je najbrži na skraćenoj stazi “Birds of Prey”, četiri desetinke ispred Kanađanina Brodieja Segera (29). Još dvojica Švicaraca upisala su Top 10, Stefan Rogentin kao šesti i Alexis Monney kao deseti.

No brojke ne otkrivaju cijelu sliku. Odermatt je priznao da je “preskočio jedna vrata” i skratio vožnju desetak metara, pa sukladno tome smatra da bi njegov zaostatak trebao biti veći.

Austrijanci bijesni: 'Ovo je bila lakrdija'

Kako javlja blick.ch, puno veću buru od sitne greške Odermatta izazvali su teški i rubni uvjeti u kojima je trening održan. Novi snijeg narušio je kvalitetu podloge, a magla je uzrokovala više prekida. Austrijski skijaši tvrde da su tik prije starta obaviješteni kako u slučaju teške nesreće helikopter ne može poletjeti do mjesta pada.

“To je za mene bio jasan znak da trening ne smijemo održati. Odluka da se ipak krene je čista sramota,” oštar je Stefan Eichberger (25), veliki austrijski talent. “Ne želim ni zamišljati što bi bilo da se netko ozbiljno ozlijedio bez imalo vidljivosti.”

Slično razmišlja i austrijski vođa momčadi Vincent Kriechmayr.

Zašto je žiri ipak pustio trening? Jednostavno: prognoza je loša cijeli tjedan, osim u četvrtak, a prema pravilima — spust se ne može održati ako svaki natjecatelj nema barem jedan odrađen trening.

Odermatt: 'Da čekamo idealne uvjete, vozili bismo četiri spusta po zimi'

Odermatt je odmjereniji: “Bilo je teško i drago mi je da sam zdrav stigao u cilj. Ali da vozimo samo kad je sve savršeno, u sezoni bismo imali četiri spusta. Prema mojim informacijama, helikopter bi ipak bio spreman ako bi trebao intervenirati.”

Njegov suigrač Lars Rösti (27) slaže se: “Došli smo ovdje da se utrkujemo. A sutra je vrijeme još gore — ovo je bila jedina šansa da se spasi utrka. U treningu svatko sam odlučuje koliko će riskirati.”

Srećom, nitko od 76 skijaša nije se ozlijedio. Posebno emotivan trenutak bio je povratak Nielsa Hintermanna, koji je nakon više od godinu dana izbivanja zbog borbe s karcinomom odradio svoj prvi trening-spust i završio 27.

Prema prognozi, u četvrtak bi napokon trebali biti ispunjeni uvjeti za prvu spust utrku Svjetskog kupa u olimpijskoj sezoni.

