Uzbuna u HDZ-u: Jugoslavija je mrtva, Srba ponestalo, neprijatelje sada traže među Hrvatima

VEŠMAŠINA ANTIFAŠIZMA /

Ako ste proteklih dana malo skrenuli ulijevo trebate znati da to više nije dopušteno. Došlo je do velikog preokreta u odnosu između Poglavarstva grada Zagreba prema Marku Perkoviću Thompsonu.

Evo tek sad uočavamo kako su lijeva skretanja jako opasna, a MPT, čuli ste, već 15 godina upozorava kako na njima vrebaju zvijeri. Znači na križanju desno pa do velike stijene. Tamo će vas preuzeti gorske vile pa odvesti ravno do Čavoglava gdje možete predahnuti uz novi Thompsonov hit “Ja gradim, partija mi sudi, neka sudi, gradit ćemo ljudi”.

Što može biti žešće od pro jugoslavenskog prosvjeda, jel to možda proafrički prosvjed ili kakav drugi pro internacionalni prosvjed ministar nije objasnio. Možda je mislio da je to proruski prosvjed, to bi jedino moglo biti gore. Više pogledajte u videu.