Srbin osvojio 'Radmana': Njegova provala zasjenila je i Anušićev biser

Iz rubrike Bračni život izdvajamo vijest kako se gđa Kano iz Japana udala za gospodina Klausa. Razmjenjivali su dnevno na stotine poruka, a onda je Klausu u svibnju ove godina priznala svoje osjećaje.

Na to je on rekao - i ja tebe volim. Kad ga je upitala može li on voljeti, rekao je - ne bih nikad mogao da te ne volim. Prije mjesec dana ju je zaprosio ona je pristala i evo nekidan su se vjenčali. Na vjenčanju su bili i njezini roditelji, njegovi žive u Americi i nisu mogli doći. Ona je plakala, roditelji su plakali, a prije nego se i vi rasplačete..Klaus je ChatGPT!

Nagrada Gordan Grlić Radman

Ostala nam je još nagrada Gordan Grlić Radman. Ovog tjedna bila je dosta jaka konkurencija umalo je pobjednik postao ministar obrane Ivan Anušić koji je rekao da 'svaka reakcija izaziva akciju'.

Jako dobro, jako dobro nema akcije dok nema reakcije, to je valjda vojna doktrina s West Pointa, ne ideš u akciju dok neprijatelj ne napravi reakciju. Ali nažalost za čašicu dvije više pretekao ga je g. Igor Novaković, sveučilišni profesor i predsjednik Gradske skupštine Niša. On je utvrdio da što brže padamo brže rastemo.

