Tomašević se malo pogubio, ali neka posluša savjet HDZ-a oni najbolje znaju kako se to s Thompsonom rješava

'ZA ARENU SPREMNI' /

A kad se Vjesnikov neboder ugasio u Zagrebu je odmah zahladnjelo ali na sreću atmosferu je odmah zagrijao Marko Perković Thompson. Premda vidno iscrpljen od bitke s avetima i duhovima prošlosti našao je snage i u dva dana dva puta uputio poslanicu zagrebačkom gradonačelniku koji mu je odbio iznajmit Arenu za drugi koncert. Prvo je stvar pokušao riješiti biranim riječima.

Gradonačelnik koji već dva puta Thompsonu dao dozvolu za koncert u Zagrebu, treću neće pa neće. Onda je Thompson nakon još jedne iscrpljujuće bitke s demonima idućeg dana odlučio promijeniti pristup i Tomaševića pozvao na smirivanje tenzija.

Već je dokazano da je najbolji način za smirivanje tenzija da se prijeti radikalnim potezima za smirivanje tenzija, to najviše pridonosi ljubavi i zajedništvu hrvatskog naroda. Ali kako su dva Thompsona u tjednu bila malo, treći dan su se ukazali i Thompsonovi menadžeri i odvjetnici koji su rekli da imaju cjepivo za Tomaševića ali nisu rekli je l riječ o MRN-a ili DNA cjepivu pa čekamo da se sad oglasi još i Krunoslav Capak.

Ipak složit ćemo se s Thompsonovim menadžmentom da se gradonačelnik Tomislav Tomašević u tom - može Hipodrom, ne može Arena, može Arena ne može druga Arena - malo pogubio jer sve je moglo biti riješeno fino, ljudski, elegantno onako kako to s Thompsonom već rješava HDZ.

Ako ne želiš da pjeva platiš čovjeku da ne pjeva. I mirna Bosna. I Hercegovina. Al sad kad HDZ-u treba Thompson da pjeva onda pustiš ministra obrane da pjeva.

Dok Zagreb izgleda kao balkanska krčma puna smeća u toj krčmi može i Thompson pjevati. A kad Zagreb jednog dana bude izgledao kao Carnegie Hall, e onda se može razgovarati o tome je li tu ima mjesta za Thompsona il nema.

Evo recimo Beč, Zurich, Maribor su sve čisti i uredni europski gradovi i oni su zabranili da Thompson kod njih nastupa, i ban Anušić s tim nema problema. Kad i Zagreb bude kao Beč onda će i Tomašević moći zabraniti Thompsona, nije problem. To nam poručuje ministar obrane i nije se s njim teško složiti. Premda da sam ja Thompson ja bih zamolio ministra obrane da me više ne brani s tim Tomaševićevim smećem.

Istodobno su kao nevine žrtve ovog "Za Arenu spremni" pičvajza, u Švicarskoj pali Thompsonovi kumovi Miroslav Škoro i Mate Bulić. Trebali su imati neku zajedničku gažu s Nenadom Ninčevićem i Hrvatskim ružama ali su im švicarske vlasti otkazale koncert s obrazloženjem da se radi o političkom događaju kojem ne mogu jamčiti sigurnost.

To je stvarno glupo obrazloženje jer su se kumovi još davno posvađali i fakat se uz njih ne mogu vezati nikakve dvostruke thomsponovske konotacije ali ako Škoro i Mate Bulić po uzoru na kuma Švicarcima zaprijete radikalnim potezima možda se i tamo smire tenzije.

Zapravo bilo bi najbolje da i Tomašević i Thompson i Anušić i Mate Bulić i Miro Škoro smire tenzije na koncertu Mile Kitića. I on je nekidan napunio svoju prvu Arenu a s njima petoricom bez problema bi rasprodao i drugu. Jer on nema tih problema.

Ako je Thompsonu za utjehu, kad mu već u Zagrebu ne daju pjevat bar može vikat i prijetit bez kaznenih sankcija. Jer u Hrvatskoj se može svima slobodno prijetiti osim državnim organima.

Nakon što smo u prošloj epizodi vidjeli kako se država i Andrej Plenković kao država obračunavaju s nekim sirotim tokarom koji je na Facebooku izrazio nadu da će ruska raketa pasti na Plenkovićevu glupu glavu i zbog te objave dva mjeseca sjedio u zatvoru a mogao bi dobiti još pet, jednako tako nema više zajebancije ni s policijom.

Pa tako ovaj tjedan u rubrici "sloboda govora" bilježimo slučaj 23.godišnjeg mladića iz Čakovca koji je u FB grupi "Policija zaustavlja" sa sugrađanima podijelio informaciju kako su između Gardinovca i Dekanovca "klokani". Policija se tko zna zašto prepoznala kao klokani, tužila ga i sud je u ekspresnom roku mladiću presudio 350 eura kazne zbog vrijeđanja službenih osoba.

Zašto se policija toliko uvrijedila na bezazlenu usporedbu sa ovom simpatičnom australskom životinjicom na sudu nije rečeno ali pretpostavljamo da su i policajci danas postali tankoćutni kao transrodne osobe pa valja paziti kako ih se oslovljava. U svakom slučaju kad dijelite informacije o policijskim patrolama najsigurnije je napisati "između Gardinovca i Dekanovca papigače". Papigača je rodno neutralna riba, može biti i muško i žensko, pa se policija neće uvrijediti.