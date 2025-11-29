Fritule na splitskom adventu dva eura, a kava 1,30! Ugostitelji se bune jer je prejeftino

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I OVO JE MOGUĆE /

Fritule dva eura, kava tek euro i 30 centi - to su cijene na splitskom studentskom adventu!

'Kava je samo euro i 30, što ne mogu usporediti ni s jednom lokacijom. Prija i ja smo kafić totalno zamijenile s adventom - samo ovdje dolazimo', govori nam studentica iz Splita Ivana Jukić.

U sedam adventskih kućica na kampusu rade djelatnici studentskog centra i studenti, a posla ima.

Dio ugostitelja negoduje

Ipak, cijene ne odgovaraju dijelu drugih gradskih ugostitelja. Negoduju, jer im studenti niskim cijenama odvlače goste.

I dok se neki ugostitelji bune protiv ovakve konkurencije, ali pred kamere ne žele, predsjednica Udruženja ugostitelja pri HGK-u Elena Tabak ističe da nije riječ o nelojalnoj konkurenciji.

'Normalno je da kad imate nekakvu konkurenciju da se dio sektora uzbuni, ali svaka konkurencija je poticajna, oni ne rade protuzakonito, ne rade na crno i utoliko nisu nelojalna konkurencija. Možda imaju drugačiju startnu poziciju jer imaju garantirani broj obroka, pa su im neke stvari lakše i tako i kalkulacija', navodi Tabak.

Više pogledajte u prilogu