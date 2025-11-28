Možete li zamisliti hrpu od 108 milijuna eura?! Ni mi. Toliko ćemo 'iskeširati' na Crni petak

Crni je petak. Popusti na svakom koraku. Mame nas da trošimo više nego ikad, a prema nekim procjenama lani je potrošeno oko 156 milijuna eura, što na internetu, što u maloprodajnim trgovinama.

I ove godine očekuje se obaranje rekorda u potrošnji. Kupuje se putem interneta, puni su i trgovački centri. Na planetarno popularni Crni petak šopingholičari su požurili u trgovine omiljenih brendova.

"Mi smo bile danas prve u dućanu. Iskreno, nismo baš nešto zadovoljne s ovim popustom. Uglavnom je neka nova kolekcija koja nije na popustu i nešto malo popusta stare kolekcije", kaže Splićanka Željka Kaćulić, a njezina prijateljica Josipa Turić dodaje kako i nisu povoljno "pazarile": "Kupila sam bundu, nova kolekcija, bez popusta. Nismo baš zadovoljne. Nismo baš nešto pazarile".

"Ima nekakvih popusta, ali ja kupujem ono što mi se svidi. Malo povuče. Evo kad si već tu, onda vidiš još nešto dodatno što ti "kao" treba", dodaje Nives Visković.

Pravu gužvu trgovci su očekivali tek poslijepodne jer ipak je riječ o radnom danu. U najvećem zadarskom trgovačkom centru dnevna posjećenost tijekom studenog je oko 13 tisuća ljudi dnevno. No danas ih se očekuje više od 20 tisuća.

'Trgovci se bore za svakog kupca'

Američki običaj o danu velikih sezonskih popusta i početku božićne shopping sezone danas je prisutan u većini svijeta, uključujući i Hrvatsku.

"Ne vjerujem da su popusti poput američkih jer naše tržište nije isto kao njihovo, ali vidi se da se trgovci bore za svakog kupca Ja sam kupio mami za novogodišnji poklon torbicu. Mislim da će biti zadovoljna", kaže Zadranin Nikola Marinović, a zadovoljan je i njegov sugrađanin Lovro Krpina. "Dio asortimana i neke stvari su doista snižene i za potrošače poput nas to je baš lijepa prilika. Došli smo iskoristiti priliku, kupili smo zimske cipele, ali to za mog šogora, on je iz Korenice, a tu ima više popusta i lakše je uzeti"

Sada je pravo vrijeme i za kupovinu božićnih darova.

"Imamo 30 posto na cijeli asortiman i još 50 posto na dio asortimana", kaže Sara Bulić, koja radi u trgovini nakitom u trgovačkom centru i pojašnjava: "Naši pokloni su uvijek dobri za Božić i za blagdane tako da dosta njih uzme poklon unaprijed. Sad se isplati i nema poslije stresa oko poklona."

'Bilo tko može doći do vas'

Trgovine koje se pozivaju na Crni petak više nemaju zakonsku obvezu imati petinu artikala na sniženju od 70 posto, ali konkurentnost je učinila svoje, pa su i ponude sve povoljnije, a trgovci sve usklađeniji, smatra donedavna predsjednica Saveza potrošačkih udruga i upozorava na oprez kod Internet kupnje.

"Preko interneta bilo tko može doći do vas. Najčešće se radi o nekim prijevarama gdje su su trgovci, odnosno češće kriminalci, izvan dosega hrvatskih vlasti, znači oni su u nekakvoj Indiji, Kini, mi ne možemo doći do njih, ali oni do nas mogu. E, oni često znaju zlorabiti nekakvu lakovjernost i slično" kaže odvjetnica Dijana Kladar.

Iz Hrvatske gospodarske komore procjenjuju da će se za ovaj Crni petak u maloprodaji potrošiti čak 7 milijuna eura više nego lani kada su hrvatski trgovci u jednom danu utržili oko 100 milijuna eura. A preko interneta je moguće i 60 posto iznad toga.