Hrvati troše 108 milijuna eura: Doznajemo što je na najvećim popustima!

Danas je Black Friday. Trgovački centri diljem Hrvatske su puni. Potrošnja bi ove godine mogla dosegnuti 108 milijuna eura – što je gotovo 7 milijuna više nego prošle. Stručnjaci otkrivaju da 75 posto potrošača kupuje online, što je 4 posto više nego lani.

Iz Hrvatske gospodarske komore poručuju da svaki treći Hrvat kupuje da bi se nagradio te da žene više kupuju, a muškarci su voljni potrošiti viši iznos. Hrvate čeka još i Cyber Monday koji je namijenjen za najveće online popuste kako bi se trgovci riješili zaliha uoči blagdana.

"Popusti kod nas traju već zadnja dva tjedna, idu u rasponu od 20 do 70 posto. Najveći popusti su u modi i tehnici gdje je i najveća potražnja svake godine", kaže Martina Slovjak, glasnogovornica Udruge trgovine i logistike

"Naši kupci su se navikli na Black Friday rutinu, dolaze pripremljeni, unaprijed znaju što žele i trže najveće popuste. S obzirom na to da bilježimo velik porast u prometu i posjećenosti, a udarni vikend je tek krenuo, vjerujemo da će to samo rasti. Slobodno možemo reći da su kupci prihvatili taj običaj. Naši kupci su se navikli na Black Friday rutinu, dolaze pripremljeni, unaprijed znaju što žele i trže najveće popuste. S obzirom na to da bilježimo velik porast u prometu i posjećenosti, a udarni vikend je tek krenuo, vjerujemo da će to samo rasti. Slobodno možemo reći da su kupci prihvatili taj običaj", dodaje.

Pitali smo vas

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Jeste li iskoristili popuste za Black Friday?" Evo nekoliko vaših odgovora.

"Iskoristila sam. Kupila sam jako korisne stvari po pristupačnoj cijeni", kaže Ivana.

"Kad sam htjela kupiti čizme - dućan trajno zatvoren", kaže Vesna.

"Nitko nije, a svi u šoping centrima", kaže Snježana.